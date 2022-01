Prognoza na poniedziałek. Czy będzie poprawa pogody?

W poniedziałek Polska znajdzie się pod wpływem płytkiego niżu. W pierwszych dniach tygodnia należy spodziewać się temperatur nieco powyżej zera w ciągu dnia i niewielkich mrozów w nocy oraz opadów deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu.

Według prognozy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej-Państwowego Instytutu Badawczego w poniedziałek niż Nadia powoli będzie opuszczał granice Polski. Jak zaznacza Ewa Łapińska, synoptyk IMGW, w najbliższych dniach pogodę w kraju będzie kształtował płytki niż.



– Niż, pod wpływem którego znajdziemy się w poniedziałek, nie będzie niósł ze sobą tak gwałtownych zjawisk, z jakimi mieliśmy do czynienia w ciągu ostatnich dwóch dni. Będzie sporo chmur, ale z dużą ilością przejaśnień – przede wszystkim na Lubelszczyźnie i na Pomorzu. We wschodniej połowie kraju temperatura maksymalna w ciągu dnia będzie ujemna, w okolicach -1, 2 st. W centrum spodziewamy się ok. 1, a na zachodzie 2, 3 st na plusie. Wiatr się uspokoi, chociaż na wschodzie będzie jeszcze porywisty, wiejący z prędkością do 60 km/h. Na pozostałym obszarze będzie wiatr słaby, umiarkowany, chwilami porywisty, wiejący z siłą do 30 km/h – powiedziała Ewa Łapińska.



Noc z poniedziałku na wtorek będzie pochmurna, z przejaśnieniami. Miejscami możliwe są opady od 2 do 4 cm śniegu. W nocy temperatura minimalna wyniesie od -7 st. na Suwalszczyźnie i Podhalu, -3 w centrum do ok. 0 nad morzem.

źródło: pap

Zdaniem synoptyków najbliższe dni trudno będzie określać mianem typowej zimy. W dzień prognozowane są niewielkie temperatury dodatnie, a w nocy równie niewielkie mrozy. W całym kraju możliwe będą opady śniegu, deszczu ze śniegiem i deszczu.