Polonia z Pensylwanii w wiecu wzywającym do mocniejszego poparcia dla Ukrainy

Amerykańscy Polacy z Pensylwanii przyłączyli się w niedzielę do tamtejszej społeczności ukraińskiej i kilku innych krajów w wezwaniu administracji USA o bardziej zdecydowaną pomoc dla Ukrainy. W filadelfijskim zgromadzeniu uczestniczyło ok. 300 osób.

Na schodach przed prestiżowym Philadelphia Museum of Art polskie organizacje reprezentowały m.in. Komitet Smoleńsko-Katyński, Stowarzyszenie Domu Polskiego w Filadelfii i Kluby Gazety Polskiej.



Podczas zgromadzenia republikański członek Izby Reprezentantów USA Brian Fitzparick podkreślił, że aby odstręczyć prezydenta Rosji Władimira Putina od planów inwazji na Ukrainę, niezbędna jest presja Ameryki wraz z sojusznikami z NATO, UE i każdego miłującego wolność kraju na świecie.



– Muszą powiedzieć Putinowi, że będzie żałował, jeśli postawi jeden krok przez granicę z Ukrainą – akcentował ustawodawca reprezentujący Filadelfię na Kapitolu.



Fitzparick zapewnił, że uczyni wszystko, aby wzmocnić nacisk Kongresu w celu powstrzymania Rosji przed atakiem. Do agresywnych działań Kremla zaliczył już budowę Nord Stream 2 zagrażającego niepodległości Ukrainy. Zwrócił uwagę, że stanowi to także niebezpieczeństwo dla innych państw, w tym Polski.

źródło: pap

Konsul honorowy RP w Pensylwanii Deborah Majka przypomniała, że prezydent RP Andrzej Duda mówił w trakcie spotkania z ukraińskim przywódcą Wołodymyrem Zełenskim, że jego kraj może liczyć na pomoc Polski. Przytoczyła fragment wypowiedzi Dudy, że „Polska odrzuca koncepcję stref wpływów i opowiada się za pełną integracją euroatlantycką Ukrainy”.