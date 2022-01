Były doradca premiera: Usunięcie Johnsona jak naprawa kanalizacji

Odsunięcie Borisa Johnsona od władzy to nieprzyjemne, ale konieczne zajęcie, coś w rodzaju naprawy kanalizacji – powiedział były główny doradca brytyjskiego premiera Dominic Cummings w opublikowanym w niedzielę wywiadzie dla amerykańskiego magazynu „New York”.

Cummings pośrednio przyznał, że to on stoi za przeciekami do mediów na temat imprez i nieformalnych spotkań towarzyskich na Downing Street w czasie restrykcji covidowych. W efekcie tych publikacji pozycja Johnsona osłabła na tyle, że prawdopodobne jest, iż posłowie jego Partii Konserwatywnej będą głosować nad odsunięciem go z funkcji lidera.



Jak mówił Cummings, charyzmatyczny Johnson był potrzebny, by doprowadzić do brexitu i pokonać lewicowego lidera Partii Pracy w wyborach w 2019 r. „Ale po tym, jaki jest sens, żeby on i Carrie po prostu się tam szwendali, psuli wszystko dookoła i nie wykonywali pracy prawidłowo?” - pytał.



Powiedział, że zaczął tracić złudzenia co do Johnsona, gdy głównym zmartwieniem dla premiera stało się to, czy Big Ben będzie bił w momencie zakończenia okresu przejściowego po brexicie i co na ten temat będą pisać media.

źródło: pap

„Siedziałem w Numerze 10 (Downing Street 10, czyli siedziba premiera) z Borisem, a ten kompletny poj** bełkocze coś na temat, czy Big Ben będzie bił z powodu brexitu 31 stycznia. I tak w kółko, dzień w dzień. W końcu mówię do niego:To zupełnie niedorzeczne. Wygraliśmy wybory kilka tygodni temu. Mamy większość, 80 miejsc. Jesteś w tym miejscu tylko dlatego, że przez sześć miesięcy mieliśmy plan, który skupiał się na kraju, a nie na głupich mediach” – opowiada Cummings.Cummings po tym, jak w listopadzie 2020 r. został zmuszony do odejścia z pracy na Downing Street, stał się zawziętym krytykiem Johnsona. Jak się uważa, przyczyną jego odejścia było to, że on i jego zaufani ludzie przegrali wewnętrzną walkę o wpływy na Downing Street z Carrie Johnson i ludźmi, których ona ściągnęła do pracy.