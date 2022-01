Zagrożenie ze strony Rosji. Będą kolejne rozmowy Blinken–Ławrow?

W nadchodzącym tygodniu może prawdopodobnie dojść do kolejnej tury rozmów między szefami dyplomacji USA Antonym Blinkenem i Rosji Siergiejem Ławrowem – powiedziała zastępczyni sekretarza stanu USA Victoria Nuland.

Występując w programie CBS „Face the Nation" Nuland przypomniała, że Waszyngton wysłał do Moskwy dyplomatyczną propozycję w związku z napiętą sytuacja wokół Ukrainy.



– Słyszeliśmy pewne sygnały, że Rosjanie są zainteresowani zaangażowaniem się w tę propozycję i prawdopodobnie sekretarz Blinken i minister spraw zagranicznych Ławrow będą rozmawiać w tym tygodniu. (...) Chcemy rozwiązać te kwestie poprzez dyplomację i kontrolę zbrojeń. Putin pozostawił sobie taką opcję, ale dał sobie również opcję wielkiej inwazji. Więc musimy być na to gotowi – podkreśliła Nuland.



Jej zdaniem Ameryka nie sądzi, aby Putin już podjął decyzję w sprawie ataku na Ukrainę. Podobnie jak w przeszłości jest jednak potencjalna możliwość masowej inwazji na całą Ukrainę, w tym ataki cybernetyczne i wtargnięcie z terytorium Białorusi, gdzie Rosja przesuwa do 30 tys. tys. rosyjskich żołnierzy.

– zaznaczyła zastępczyni sekretarza stanu USA ds. politycznych.– Będzie to dla nich miażdżący cios, a my przygotowujemy się również na terytorium NATO, ponieważ oczywiście mamy święty i suwerenny obowiązek chronić naszych sojuszników z NATO. Siły Rosji zbliżają się również do granic naszych bałtyckich sojuszników: Polski, Rumunii, Węgier, więc musimy być gotowi – wyjaśniała zastępczyni Blinkena.