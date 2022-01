Fajerwerki podczas finału WOŚP. Internauci zarzucają Trzaskowskiemu hipokryzję [WIDEO]

Podczas wieczornego finału zbiórki WOŚP „Światełko do Nieba” wystrzelono fajerwerki. Sytuacja ta wywołała ogromną dyskusję w internecie. Wielu komentujących zarzuca prezydentowi Warszawy hipokryzję: w sylwestra apelował do mieszkańców o rezygnację z fajerwerków ze względu na dobro zwierząt.

Przy okazji ostatniego Sylwestra Rafał Trzaskowski apelował, by warszawiacy odpuścili sobie fajerwerki. Argumentował to troską o zwierzęta. Polityk pokazał nawet swojego psa - Bąbla.

Amatorom sylwestrowej pirotechniki przypominam, że zwierzaki źle znoszą taką zabawę. Czasami po prostu się boją, ale często to także zagrożenie dla ich zdrowia, a nawet życia. Dlatego #WarszawaNieStrzela w Sylwestra! I Was zachęcam do tego samego. Pamiętajcie - Bąbel patrzy... pic.twitter.com/5204vCtNK5