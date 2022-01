Kto wygrał wybory w Portugalii? Są wyniki exit poll

Partia Socjalistyczna (PS) premiera Antonio Costy wygrała niedzielne wybory do Zgromadzenia Republiki, jednoizbowego parlamentu Portugalii - wynika z badania exit poll, przeprowadzonego przez Uniwersytet Katolicki w Lizbonie (UCP) i publiczną telewizję RTP

Zgodnie z badaniem, socjaliści otrzymali poparcie 37–42 proc. wyborców, co dałoby im od 102 do 116 miejsc w 230-osobowym parlamencie.



Komentatorzy wskazują, że istnieje szansa, choć niewielka, na utworzenie większościowego gabinetu przez Costę. Przypominają, że będące u władzy od 2015 r. jego dwa poprzednie gabinety były rządami mniejszościowymi.



Drugie miejsce w wyborach zgodnie z exit poll zajęła centroprawicowa Partia Socjaldemokratyczna (PSD) z poparciem na poziomie 30–35 proc. Daje to jej od 84 do 94 mandatów.



Zgodnie z wcześniejszymi przewidywaniami trzecie miejsce w niedzielnym głosowaniu zajęła konserwatywna partia Chega, która dotychczas miała w izbie jednego deputowanego. Według exit poll otrzymała poparcie 5-8 proc. głosujących, co gwarantuje jej od 7 do 13 mandatów.



Zdaniem UCP i RTP w wyborach wzięło udział 46–51 proc. obywateli uprawnionych do głosowania.

