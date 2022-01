Rocznica śmierci Piotra Niedurnego. Górnośląskiego działacza zamordowali niemieccy terroryści [WIDEO]

We wpisie na Twitterze Instytut Pamięci Narodowej przypomniał postać Piotra Niedurnego, górnośląskiego działacza zamordowanego przez Niemców w nocy z 29 na 30 stycznia 1920 r., tuż przed wkroczeniem na te tereny żołnierzy Ententy, którzy mieli zapobiegać prześladowaniom Polaków.

29 stycznia 1920 roku Piotr Niedurny, wówczas radny rady miasta Bytomia, przyjechał do Nowego Bytomia, gdzie m.in. zarządził wprowadzenie nauki języka polskiego w miejscowej szkole i rozwiązał działającą dotąd straż obywatelską. Ta druga decyzja była związana ze zbliżającym się wkroczeniem oddziałów alianckich, z tego samego względu zakładał, że w mieście nie będzie już Grenzschutzu.

Tuż po wieczornym spotkaniu w miejscowym Polskim Towarzystwie Śpiewaczym, którego był prezesem został zatrzymany przez kilku Niemców w mundurach. Wśród nich najprawdopodobniej byli jego mordercy – Becker i Eversberg.

Oprawcy wręczyli mu – nielegalny, jak się później okazało – nakaz aresztowania, po czym zaprowadzili do ciężarówki, która miała go odwieźć do więzienia w Bytomiu. W samochodzie został ciężko pobity. Naczelnik więzienia widząc radnego w takim stanie obawiał się go przyjąć jako aresztanta. Nakazał odwieźć Niedurnego do więzienia we Wrocławiu.



Samochód zawrócił. Około godziny 1:00 30 stycznia pracownicy folwarku w Szombierkach usłyszeli strzały. Nad ranem w tej samej okolicy znaleziono zwłoki polskiego działacza. Niemcy jeszcze przez dwa dni ukrywali fakt jego śmierci



Pogrzeb Niedurnego odbył się 6 lutego 1920 roku. Uczestniczyło w nim około 30 tysięcy osób. Była to jedna z największych pokojowych manifestacji polskiej ludności w okresie poprzedzającym wybuch II Powstania Śląskiego.



– Praca w hucie stanęła, a gdy kondukt pogrzebowy przechodził, ustawiły się maszyny kolejki na torach przy bramie i gwizdem przeciągłym oddały mu hołd. Wśród stosów wieńców, o biało-czerwonych szarfach, złożono prostego hutnika, który przysięgi dotrzymał, złożył swe życie w ofierze ukochanej Ojczyźnie i do ostatka pozostał jej niezłomnym, wiernym synem – pisał biograf Niedurnego Mieczysław Tobiasz w książce wydanej w 1936 r.

Piotr Niedurny urodził się w Raduniu 17 lutego 1880 roku. Pracował w Hucie „Pokój” w Nowym Bytomiu. Kolportował pisma polskie, organizował kółka śpiewacze i był działaczem polskich związków zawodowych. W latach 1918-1919 stał na czele polskiej Rady Ludowej w Nowym Bytomiu. W 1919 roku przyjęła go do swoich szeregów. Piotr Niedurny jest dziś patronem ulic w Bytomiu, Gliwicach, Katowicach, Opolu, Rudzie Śląskiej i Zabrzu.Jest bohaterem jednego z odcinków cyklu Filmowa Encyklopedia Powstań Śląskich przygotowanego przez Muzeum Historii Polski w Warszawie i Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach.