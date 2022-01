E-sport to nowy wymiar rywalizacji #PolskaToWięcej

E-sport różni się o tradycyjnych dyscyplin tym, że zawodnicy zamiast np. rywalizować na bieżni, siedzą przed komputerami i ścierają się indywidualnie lub drużynowo w grach komputerowych. Turnieje e-sportowe z roku na rok przyciągają nowych kibiców, a zyski z organizacji takich wydarzeń biją kolejne rekordy.

Sport to zdrowie - również psychiczne #PolskaToWiecej Dotknęła ją fala nienawiści, która prawie zatopiła jej chęć do życia. Zaczęła się okaleczać, jednak dotarło do niej, że to jedynie krzywdzi jej... zobacz więcej

Mimo tego, że zawody i inne formy rywalizacji stanowią od dawna część kultury gier komputerowych, przez dłuższy czas były traktowane jedynie rozrywkowo. Dopiero wraz z początkiem XXI wieku, dzięki możliwości strumieniowania rozgrywek na żywo, zaczęły nabierać obecnej formy wraz z gwałtownym wzrostem ich popularności. Pojawili się zawodowi gracze oraz komentatorzy, specjalizujący się w danej grze. Szybki wzrost zainteresowania i znaczenia e-sportu spowodował, że już w drugiej dekadzie XXI wieku stanowił istotny czynnik w branży gier komputerowych, a twórcy aktywnie wspierali i współtworzyli go, przystosowując swoje gry i finansując turnieje.



W 2019 roku oszacowano, że całkowita liczba regularnych widzów e-sportu wzrośnie do 454 milionów, a przychody do ponad 1 miliarda dolarów.

Zawodowi gracze zazwyczaj są powiązani z drużynami czy organizacjami. Zespoły takie jak Virtus.pro czy Fnatic składają się z kilku profesjonalnych zawodników. Organizacje e-sportowe zbierają wiele drużyn pod jedną marką, każda biorąca udział w rozgrywkach i turniejach różnych gier. Organizacje mogą również reprezentować pojedynczych graczy, w grach typu jeden na jednego. Najlepsi gracze są również często indywidualnie wynagradzani przez swoich sponsorów. Sponsoringiem drużyn i graczy e-sportowych są najczęściej duże firmy z branży technologicznej i telekomunikacyjnej

Jeżeli sport to co z treningiem?

źródło: portal tvp.info

Treningi graczy e-sportowych są zupełnie inne niż te w klasycznym sporcie, ale nadal zajmują dużo czasu. Sportowcy trenujący tradycyjne sporty niemal w całości opierają się na doskonaleniu sprawności fizycznej. Treningi e-sportowców opierają się w większym stopniu na treningu umysłu. Niektóre zespoły e-sportowe, dodają do tego klasyczne treningi sportowe, takie jak regularne chodzenie na siłownie, sesje z trenerem czy specjalna dieta. Team Liquid, profesjonalny zespół League of Legends, ćwiczy co najmniej 50 godzin tygodniowo, a większość zawodników, gra znacznie więcej. Taki harmonogram treningów powoduje, że wielu z nich przechodzi na emeryturę w stosunkowo młodym wieku.