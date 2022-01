Ostatni konkurs przed Pekinem. Punkty tylko dla Kubackiego

Dawid Kubacki, jedyny Polak w finałowej serii, zajął 15. miejsce w niedzielnym konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich w niemieckim Willingen. Wygrał Norweg Marius Lindvik, przed Niemcem Karlem Geigerem i Słoweńcem Cene Prevcem, dla którego to pierwsze podium w karierze.

Lindvik uzyskał 140 m i 144,5 m. Jego łączna nota to 243,8 pkt. Drugi Geiger skoczył 139,5 i 140 m (nota 238,7 pkt) i został nowym liderem klasyfikacji generalnej PŚ.



Kubacki osiągnął 136 i 125 metrów.



Inni polscy skoczkowie nie wywalczyli awansu do finałowej serii.



Kamil Stoch zajął 34. miejsce – 115 m, Piotr Żyła był 41. – 110 m, Paweł Wąsek uplasował się na 43. pozycji –109,5 m, a jedną niżej Stefan Hula, który wprawdzie uzyskał 125 m, ale upadł po swoim skoku, co oczywiście miało wpływ na noty. Doświadczony reprezentant Polski wstał o własnych siłach.



Konkurs był przeprowadzany w dość trudnych, z powodu silnego wiatru, warunkach. To ostatnie zawody przed wylotem do Pekinu. W poniedziałek reprezentanci Polski mają wylecieć do Chin z Frankfurtu nad Menem.

