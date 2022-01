Prof. Ryba: IPN ma ogromne znaczenie i jest niedoceniany

Widzę ogromną wagę współpracy ze szkołami, zwłaszcza jeśli planowany jest nowy przedmiot: historia i teraźniejszość – mówi w wywiadzie dla weekendowego wydania „Naszego Dziennika” historyk, wykładowca Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego prof. Mieczysław Ryba.

Pytany o to, jakie są zadania Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, nowo wybrany przez Sejm członek Kolegium prof. Ryba powiedział: „jest to organ wspomagający, a także doradczy prezesa IPN, a zarazem nadający pewien kierunek pracom całego Instytutu”.



„Oczywiście, Kolegium ma też swoje znaczenie w momencie wyboru prezesa IPN. W tym sensie jest to rada, która wraz z prezesem stara się podejmować refleksję nad kierunkami różnorakich prac, a więc w jakimś zakresie jest to funkcja kontrolująca czy nadzorująca – przynajmniej do pewnego stopnia – działalność Instytutu” – wyjaśnił.



Pytany o to, jak widzi swoją rolę i jakie stawia przed sobą zadania, prof. Ryba powiedział: „wiem, jak ogromne znaczenie ma IPN”. „Pozostaje czasem w tle, jest niedoceniany, bo przyzwyczailiśmy się do tego, że gromadzi, przechowuje, digitalizuje i udostępnia materiały historyczne, wydaje różnorakie publikacje, prowadzi działalność wystawienniczą” – dodał.



Zwrócił uwagę, że „ponadto IPN spełnia ogromna rolę na polu edukacyjnym, współpracuje ze szkołami”.



Nowy członek Kolegium IPN podkreślił, że Instytut „pełni też funkcję pomocniczą”. „Chociażby w momencie, kiedy powstała ustawa dezubekizacyjna, to on wziął na siebie badanie przeszłości poszczególnych osób, żeby funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa PRL, którzy prześladowali patriotów, nie otrzymali nadmiernie wysokich emerytur” – przypomniał. „I cała ta działalność Instytutu ma ogromną wartość” – ocenił prof. Ryba.



„Polska pamięć historyczna, polska edukacja – szeroko rozumiana – bez IPN byłaby dzisiaj na zupełnie innym poziomie. Wiele mitów, które funkcjonują w świecie oraz w Polsce na temat tej przeszłości, byłoby utrwalanych” – powiedział. „Na szczęście jest IPN, który z jednej strony badawczo stara się pokazać i odseparować to, co w naszych dziejach było bohaterstwem, od tego, co było zdradą - było to widać zwłaszcza w okresie komunizmu” – tłumaczył historyk.



Prof. Ryba zwrócił uwagę, że „w obecnej ustawie są też elementy rozszerzone, jest spektrum aktywności nie tylko zawężonej do czasów totalitaryzmu, ale szerzej - do czasów Rzeczypospolitej i odzyskania niepodległości”. „I tutaj IPN też ma ogromną rolę do odegrania – zwłaszcza kiedy przychodzą rocznice, np. mieliśmy obchody 100. rocznicy odzyskania niepodległości” – przekonywał.



Pytany o możliwości zwiększenia roli IPN, prof. Ryba powiedział: „na poziomie edukacyjnym widzę ogromną rolę współpracy ze szkołami – zwłaszcza jeśli planowany jest nowy przedmiot – historia i teraźniejszość”. „Uważam, że tutaj Instytut ma szerokie pole do działania” – ocenił.



