Wichury w Warszawie. Strażacy otrzymali ogromną ilość zgłoszeń

W Warszawie strażacy otrzymali ponad 200 zgłoszeń związanych ze skutkami silnego wiatru. Między innymi na Śródmieściu drzewo spadło na budynek i figurkę Matki Boskiej, na Woli duże drzewo uszkodziło trzy samochody i część budynku usługowego, a na Mokotowie silny wiatr oderwał z budynku część elewacji.

Kapitan Mariusz Hantulski z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie w rozmowie z PAP przekazał, że cały czas do stołecznych strażaków wpływają zgłoszenia związane ze skutkami silnego wiatru. – Cały czas prowadzimy interwencje. Licząc od nocy, kiedy te silne wiaty zaczęły się pojawiać, to około 210 zgłoszeń mamy z Warszawy – powiedział kapitan.



– Głównie interwencje dotyczą powalonych drzew na drogi, chodniki, ogrodzenia i budynki. Są również zgłoszenia dotyczące porwanych elementów dachów. W zdarzeniach nie mieliśmy ani jednej osoby poszkodowanej, ani rannej. Najwięcej interwencji mieliśmy w Wawrze i na Ursynowie – podkreślił Hantulski.



Wskazał, że m.in. przy ul. Emilii Plater drzewo spadło na budynek oraz figurkę Matki Boskiej. Na miejscu działało pięć zastępów straży pożarnej.



– Na ulicy Wspomnień w Wawrze wysokie drzewo spadło na dach budynku uszkadzając połać dachową. Na ul. Olbrachta na Woli drzewo spadło na trzy samochody. Uszkodziło też część budynku usługowego. Z kolei przy ul. Cieszyńskiej na Mokotowie silny wiatr oderwał z bloku część ocieplenia styropianu z tynkiem – wyliczył strażak.



Jak informował wcześniej rzecznik prasowy komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej bryg. Karol Kierzkowski w związku z silnym wiatrem w niedzielę do godziny 14 na Mazowszu strażacy interweniowali 1076 razy.

#wieszwiecej Polub nas