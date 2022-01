Kiedy Magdalena Adamowicz stanie przed sądem? Odwołany kolejny termin rozprawy

W lutym 2021 roku w Sądzie Rejonowym w Gdańsku rozpoczął się proces Magdaleny Adamowicz, która została oskarżona o nieprawidłowości w zeznaniach podatkowych. Europosłanka PO zdołała złożyć tylko część wyjaśnień. Następne terminy rozpraw były odwołane. Ostatnio wdowa po Pawle Adamowiczu przesłała do sądu kolejne zwolnienie lekarskie.

Akt oskarżenia przeciwko Magdalenie Adamowicz do Sądu Rejonowego w Gdańsku skierował w sierpniu 2020 roku Dolnośląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu. Zdaniem śledczych, europosłanka dopuściła się naruszenia prawa wraz z mężem Pawłem Adamowiczem, zamordowanym w styczniu 2019 r. prezydentem Gdańska.



Z informacji przekazanych przez Prokuraturę Krajową wynika, że Magdalena Adamowicz w zeznaniach podatkowych za lata 2011–12 zataiła odpowiednio prawie 300 tys. i 100 tys. zł dochodów. Prokuratura zarzuca jej też nierozliczenie dochodów z wynajmu mieszkań, jako prowadzonego w warunkach pozarolniczej działalności gospodarczej.



Według śledczych, uszczuplenie podatku wyniosło prawie 120 tys. zł. Za czyny te grozi grzywna lub kara pozbawienia wolności.



Oskarżenie obejmuje też matkę europosłanki Janinę A. Prokuratura zarzuciła jej składanie fałszywych zeznań w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w oświadczeniu majątkowym prezydenta Gdańska oraz w postępowaniu karnym.

Magdalena Adamowicz przed sądem

Magdalena Adamowicz zdołała złożyć część wyjaśnień 22 lutego 2021 roku. Co mówiła przed sądem? O tym pisaliśmyNastępne rozprawy nie doszły jednak do sądu, boJak informowała TVP3 Gdańsk, przed kilkoma dnia kolejny termin został odwołany, bo Adamowicz przesłała do sądu obowiązujące do kwietnia zwolenienie lekarskie.Proces utknął w martwym punkcie, bo sąd nie może kontynuować rozprawy pod nieobecność chorej oskarżonej, ponieważ nie skończyła składać wyjaśnień a świadków można przesłuchać dopiero po wysłuchaniu oskarżonej.