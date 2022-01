Nadal najlepszy w historii! Tenisowa uczta w Melbourne

Po trwającej ponad pięć godzin bitwie, 35-letni Rafael Nadal pokonał w finale Australian Open Daniła Miedwiediewa 2:6, 6:7, 6:4, 6:4, 7:5, sięgając po 21. wielkoszlemowy tytuł w karierze. Nikt w historii męskiego tenisa nie triumfował częściej niż Hiszpan.

Dwie wygrane na Australian Open, dwie na kortach Wimbledonu, cztery na US Open i aż 13 na ukochanej paryskiej mączce - 21 wielkoszlemowych triumfów to absolutny rekord, który pozwolił Nadalowi wyprzedzić dwie inne legendy: Novaka Djokovicia i Rogera Federera (obaj po 20 zwycięstw).



Wygrana to tym bardziej imponująca, że 35-letni Nadal jeszcze kilka miesięcy temu rozważał zakończenie kariery. W Australii miewał wiele kryzysów, bliski był choćby porażki z Denisem Shapovalovem na jednym z wcześniejszych etapów, ale w swoim stylu przezwyciężył wszelkie przeciwności.



W finale przegrywał już 0:2 w setach, młodszy, bardziej wybiegany Miedwiediew zdawał się być o krok od triumfu, prowadził nawet 40:0 przy podaniu Nadala, ale Hiszpan zaprezentował wielką wolę walki i sportową klasę. Wygrał, choć nawet jego najwięksi fani nie dawali mu większych szans...

źródło: PORTAL TVP.INFO

Pojedynek na Rod Laver Arena trwał ponad 5 godzin i obfitował w liczne zwroty akcji. Wygrał tenisista lepszy, bardziej zdeterminowany, który zostawił na korcie całe serce. A że za moment turniej na kortach Rolanda Garrosa, Nadal wcale nie musiał powiedzieć jeszcze ostatniego słowa...