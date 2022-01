Kongres „Ocalić Europę”. Niemiecki dziennik: zaskakująco jasne przesłanie

Zakończony w sobotę po południu w Madrycie kongres europejskich partii prawicowych, zorganizowany przez hiszpańską partię Vox pod hasłem „Obronić Europę", między innymi wyraził zaniepokojenie możliwą agresją Rosji na Ukrainę. „Na zakończenie spotkania padło oświadczenie z zaskakująco jasnym przesłaniem dla Rosji, nawet jeśli nie podano nazwiska prezydenta Rosji Władimira Putina” – skomentował niemiecki dziennik „Sueddeutsche Zeitung”.

Gazeta wskazała, że najważniejszymi uczestnikami kongresu „prawicowych i ultrakonserwatywnych polityków w Madrycie” byli polski premier Mateusz Morawiecki oraz szef węgierskiego rządu Viktor Orban. Oceniła, że „uczestnicy bynajmniej nie byli zgodni co do tego, jak dokładnie należy bronić Europy. A przede wszystkim: przeciwko komu”.



W komentarzu dowodzono, że spotkanie miało być „wielkim uderzeniem w Unię Europejską”. Przywołano słowa eurodeputowanego hiszpańskiej partii Vox Jorge Buxadé, ktory dowodził, że Bruksela jest „maszyną biurokratyczną, która uniezależniła się od narodów i dąży do celów ideologicznych”. Groźba rosyjskiej agresji na Ukrainę sprawiła, że w stolicy Hiszpanii dyskutowano „innym, być może pilniejszym, zagrożeniu dla Europy”.



„Na zakończenie spotkania padło oświadczenie z zaskakująco jasnym przesłaniem dla Rosji, nawet jeśli nie podano nazwiska prezydenta Rosji Władimira Putina” – komentuje „SZ”. Potępiono „działania militarne Rosji na wschodniej granicy Europy, które doprowadziły nas na skraj wojny”, padły też słowa o „groźbie agresji zewnętrznej”.

źródło: „Sueddeutsche Zeitung”

Oceniono, że wypowiedź w dużej mierze odpowiada polskiemu stanowisku. Gazeta wskazała, że premier Polski swoją wizytę w Hiszpanii wykorzystał także do udzielenia konserwatywnemu dziennikowi „El Mundo” wywiadu, w którym ostrzegał przed imperialnymi „marzeniami” Putina i ponowił krytykę stanowiska Niemiec w konflikcie o Ukrainę. Morawiecki po raz kolejny ostrzegł niemiecki rząd, że gazociągzwiększy zależność od Rosji. Powiedział, że chce wpłynąć na Viktora Orbana w Madrycie, aby rozstrzygnąć jego spory z Ukrainą – pisze „SZ”.Zwrócono uwagę, że słowa Morawieckiego padły kilka godzin przed kongresem, który z kolei miał miejsce na kilka dni przed planowaną wizytą Orbana u Putina. „Po spotkaniu w Madrycie jest jednak mało prawdopodobne, by premier Węgier zaprezentował się jako posłaniec deklaracji szczytowej” – komentuje dziennik.