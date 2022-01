Onet uderza w Czarnka. W tekście pojawia się rasistowska karta

„Nazwisko »Czarnek« wzięło się od »czarnych«, czyli od naszych Turków” – twierdzi rozmówczyni Onetu, zniesmaczona „turbopolskością” ministra edukacji Przemysława Czarnka. W ten sposób portal Onet próbuje zdyskredytować konstytucjonalistę prof. Przemysława Czarnka, byłego wojewodę lubelskiego a obecnie ministra edukacji i nauki.

„Skąd wziął się Przemysław Czarnek? Dlaczego ma takie kontrowersyjne poglądy? Kto sprawił, że naukowiec KUL został najpierw wojewodą, a następnie konstytucyjnym ministrem?” – zastanawia się onet.pl. Reporterzy portalu postanowili sięgnąć do korzeni i odwiedzili Goszczanów (woj. łódzkie), miejscowość, w której „dorastał przyszły ideolog Prawa i Sprawiedliwości”.



Portal przyznaje, że w ocenie wójta Goszczanowa „większość mieszkańców gminy zdecydowanie popiera przyznanie Czarnkowi jej honorowego obywatelstwa”. Cytuje jednak również wypowiadającą się anonimowo kobietę, dla której „najbardziej zabawna jest ta »turbopolskość« tego, pożal się Boże ministra i honorowego obywatela”. „Bawi mnie ona, bo w Goszczanowie nazwisko »Czarnek« wzięło się od »czarnych«, czyli od naszych Turków” – mówi rozmówczyni portalu.





Przywołali kronikarza

W ogóle to jest txt kuriozum, ale najlepsze jest to, że onet gra "szowinistyczną" kartą, że Czarnek to w sumie nie może się uważać za Polaka, bo za ks. Witolda (sic! 15wiek) jego przodkowie byli sprowadzeni z Turcji, rozumisz karnacja, czyli czarni, ale w sumie nie ma na to dowód pic.twitter.com/OZAKiKAtob — Puchacz �� (@PuchaczMP) January 30, 2022

Onet spieszy z wyjaśnieniami, że w Goszczanowie król Władysław Jagiełło osiedlił jeńców tatarskich podarowanych mu przez księcia Witolda, o czym informuje lokalny kronikarz Jan Czarnek.„Osadnicy ci zajmowali się hodowlą koni. Z upływem czasu przybysze zasymilowali się, wymieszali z miejscową ludnością i na zawsze pozostali we wsi, której mieszkańców nazywa się często »goszczanowskimi Tatarami«” – twierdzi cytowany przez portal kronikarz, zaznaczając, że są tylko przekazy ustne w tej sprawie.„Najlepsze jest to, że Onet gra »szowinistyczną« kartą, że Czarnek to w sumie nie może się uważać za Polaka, bo za ks. Witolda (sic! 15wiek) jego przodkowie byli sprowadzeni z Turcji” – komentują internauci.