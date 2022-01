Bundeswehra z sentymentem do Rosji. „Błędna romantyczna sympatia”

W Bundeswerze doszło ostatnio do kontrowersyjnych prorosyjskich wypowiedzi – zwrócił uwagę portal Deutsche Welle. To przejaw „błędnej romantycznej sympatii” do Rosji wynikającej z historii – uważa poseł CDU Roderich Kiesewetter.

– W niemieckim społeczeństwie obok wspomnień wojennych występuje także błędna romantyczna sympatia do Rosji. Źródłem tych postaw jest historia, a wojsko też nie jest od tego zjawiska wolne. Pamiętajmy, że już pruski teoretyk wojskowości Carl von Clausewitz służył carowi w wojnie przeciwko Napoleonowi – mówił Kiesewetter w wywiadzie dla „Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung” („FAS”).



Redakcja przypomniała o kilku niedawnych incydentach. Szef niemieckiej marynarki wojennej, admirał Kay-Achim Schoenbach wezwał do okazania Putinowi i „chrześcijańskiej” Rosji większego szacunku. Z kolei Były inspektor generalny Bundeswehry generał Harald Kujat wziął Schoenbacha w obronę przed krytyką. Generał Joachim Wundrak, obecnie poseł prawicowo-populistycznej Alternatywy dla Niemiec (AfD), protestował natomiast przeciwko straszeniu Rosją. „Czy w Bundeswerze nie jest zbyt wielu zwolenników Putina? – pyta „FAS”.



Zdaniem Kiesewettera mitem założycielskim niemiecko-rosyjskiego braterstwa broni była wspólna walka przeciwko Napoleonowi, chociaż te wydarzenia świadczą też o pewnym „wewnętrznym rozdarciu”, które istnieje do dziś. – Niemieckie oddziały wyruszyły początkowo z Napoleonem przeciwko Rosji, aby następnie wraz z Rosją wypędzić Francuzów z Niemiec – przypomniał polityk CDU i pułkowniki Bundeswehry.

Kiesewetter wspomniał też o polityce kanclerza Otto vod Bismarcka, który zabiegał o włączenie Rosji do europejskiego porządku. Ten sposób myślenia był silny w armii cesarskiej i pomimo I wojny światowej, w której oba kraje walczyły przeciwko sobie, był kontynuowany po 1918 roku. Poseł CDU zwrócił uwagę na rolę, jaką w zbliżeniu niemiecko-rosyjskim odegrała „błędna teoria” brytyjskiego geografa i twórcy geopolityki Halforda Mackindera.



Jej zwolennicy wychodzili z założenia, że ze względu na ogromny potencjał Euroazji świat będzie w przyszłości rządzony przez ośrodek władzy znajdujący się na terenie Niemiec i Rosji, przy czym jedna z tych dwóch sił podporządkuje sobie drugą, bądź też obie będą ze sobą współpracować. cTo oczywiście bzdura, ponieważ sojusze buduje się nie na położeniu geograficznym, lecz na wartościach – zastrzegł Kiesewetter. Ale wtedy wyciągano z tej teorii wniosek, że Niemcy i Rosja mogą pokonać mocarstwa morskie – Wielką Brytanię i Stany Zjednoczone.





– Kto dziś trzyma się tej narracji, ten błądzi – podkreślił chadek. Jak dodał, istniał także lewicowy wariant tego sposobu myślenia. „Po I wojnie światowej zarówno rosyjscy bolszewicy, jak i niemieccy komuniści uważali, że rewolucja światowa może być doprowadzona do końca tylko wspólnie przez Niemcy i Rosję” – wskazał „FAS”.



Kooperacja niemieckiej Reichswehry ze Związkiem Sowieckim w okresie międzywojennym doprowadziła do Paktu Ribbentrop-Mołotow i podziału Europy Środkowo-Wschodniej, a potem do agresji na Polskę. – Atakując Związek Sowiecki (w 1941 roku), Hitler zerwał z tą tradycją. Jednak pewne więzi przetrwały w wojsku – tłumaczyl poseł CDU.



