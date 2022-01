NATO nie wyśle jednostek bojowych do Ukrainy

NATO nie planuje wysyłać jednostek bojowych do niebędącej członkiem Sojuszu Ukrainy, jeżeli ten kraj zostanie najechany przez Rosję – powiedział w niedzielę sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg na antenie BBC.

– Nie mamy planów rozmieszczenia jednostek bojowych NATO na Ukrainie (...) koncentrujemy się na dostarczaniu wsparcia – zaznaczył Stoltenberg.



– Istnieje różnica miedzy byciem członkiem NATO a byciem mocnym i wysoko cenionym partnerem, takim jak Ukraina. Nie ma co do tego wątpliwości – dodał szef Sojuszu.



W niedzielę na antenie tej samej stacji minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii Liz Truss powiedziała, że to „wysoce nieprawdopodobne”, by brytyjscy żołnierze zostali wysłani na Ukrainę w celach bojowych.

źródło: pap

Szefowa brytyjskiej dyplomacji podkreśliła jednak, że należy udzielić wszelkiego możliwego wsparcia siłom zbrojnym Ukrainy.