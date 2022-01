Premier apeluje do KE. „Uspokojenie huśtawki cenowej to zadanie fundamentalne” [WIDEO]

Manipulacje cenowe ze strony Rosji są czymś oczywistym. Uspokojenie huśtawki cenowej to zadanie fundamentalne. Dzięki wdrożeniu Tarczy Antyinflacyjnej złagodzone zostaną wysokie ceny paliw, energii oraz gazu – powiedział premier Mateusz Morawiecki podczas VIII Kongresu Rolnictwa RP. – Zima to czas spokoju, jeśli chodzi o prace na polu, ale to też czas niepokoju, jeśli chodzi o to jak będą wyglądały relacje w rolnictwie po COVID-19 – przyznał. Zaapelował do Komisji Europejskiej o szybką zgodę na dofinansowanie z budżetu państwa zakupu nawozów przez rolników.

Szef rządu zapowiedział, że do przełomu początku żniw utrzymane zostaną ceny paliw oraz niski VAT. – Pandemia rozhuśtała ceny, warunki płacowe oraz warunki produktowe dla rolników. To oznacza, że mamy wysokie ceny nośników energetycznych – gazu w szczególności. Tutaj przyczyną są manipulacje cenowe ze strony Rosji – argumentował.



– Wiem, jak bardzo rolnicy są zaniepokojeni cenami nawozów. Ceny te wynikają z manipulacji przez Gazprom, przez Rosję. Nie rozkładamy rąk. Wystąpiłem z wnioskiem do Komisji Europejskiej o możliwość dopłat do nawozów – oczekujemy na zgodę. Dajcie nam jak najszybciej zgodę, żebyśmy z naszych pieniędzy budżetowych mogli pomagać polskiemu rolnikowi – zaapelował.



Zaznaczył, że często jest pytany, dlaczego rząd czeka na tę zgodę i nie zrobi tego bez niej. – Też byśmy to zrobili, gdyby nie jedno ryzyko: za pół roku, za rok, zapuka urzędnik z Unii Europejskiej i powie +oddawajcie tę nieuprawnioną pomoc publiczną, którą dostaliście – wyjaśnił.



– Nie chcę, żebyście rolnicy ryzykowali. Nie robimy tego nie ze względu na jakiekolwiek przeszkody budżetowe, czy finansowe, czy inne, tylko ze względu na ryzyko, które może dotknąć każdego rolnika, który otrzyma takie wsparcie – dodał.





„Zielony Ład”

źródło: TVP Info

Wyraził także zaniepokojenie planem wprowadzenia unijnego „Zielonego Ładu”. – Wielu z was może się niepokoić programami unijnymi dla polskiej wsi, nazywanymi umownie „Zielony Ład” dla polskiego rolnictwa, wypracowywany w Komisji Europejskiej. Trend w rolnictwie jest oczywisty i to wy możecie mnie uczyć, a nie ja przekazywać o nim informacje; to rolnictwo wysokiej jakości, to produkty rolne wysokiej jakości, to rolnictwo ekologiczne, produkty ekologiczne – wskazał.– zwrócił uwagę. – Dlatego, ja się nie obawiam skutków tego dla polskiego rolnika – stwierdził.– Wdrożyliśmy Tarczę Antyinflacyjną, która jest najbardziej postępową tarczą antyinflacyjną w Europie. Mogę tak powiedzieć, ponieważ ostatnio w Madrycie zostały mi przedstawione rozwiązania w innych krajach – dodał premier, który w sobotę przebywał w Hiszpanii na kongresie partii prawicowych i konserwatywnych. – My rządzący będziemy walczyć o to, aby Polska wieś stała sukcesem. Dlatego wsłuchujemy się w głos rolników, jesteśmy z nimi i użyjemy wszystkich środków, aby ich wspierać – zaznaczył.– Żeby ta polityka nasza była pełna, walczymy o to, żeby skrócić drogę od pola do stołu – przekazał. Jak mówił, „rolnik polski się napracuje, ogromnie napracuje, a większą część zysków konsumuje ten, który przykleja metki na produkty rolne”. – Aby to zmienić wdrażamy programy na przetwórstwo rolne, takie programy, jakich do tej pory polska wieś nie widziała – zapowiedział Morawiecki.