Nowe sankcje dla Rosji. Wielka Brytania uderzy w oligarchów Putina

Wielka Brytania w tym tygodniu opublikuje nowe prawo, poszerzające zakres sankcji, które mogą zostać zastosowane wobec Rosji, by powstrzymać agresję na Ukrainę - powiedziała w niedzielę minister spraw zagranicznych Liz Truss. Nie wykluczyła możliwości zajęcia nieruchomości rosyjskich oligarchów w Londynie.

– To, co umożliwia nam to prawo, to uderzenie w znacznie szerszy wachlarz celów. Nikt nie może myśleć, że będzie odporny na te sankcje – zaznaczyła Truss na antenie stacji Sky News.



Dodała, że sankcje mogą zostać zastosowane wobec każdej firmy powiązanej z Kremlem, a wspierający prezydenta Władimira Putina i rosyjskie państwo oligarchowie „nie będą mieli gdzie się ukryć”.



– To nie będzie łatwe dla Rosji – podkreśliła Truss. Zapytana o to, czy sankcje będą również umożliwiały zajęcie nieruchomości rosyjskich oligarchów w Londynie, odpowiedziała, że nie jest to wykluczone.

źródło: pap

Truss. Podkreśliła, że Londyn już dostarcza Kijowowi wsparcie wywiadowcze oraz wysyła broń. Rząd „będzie rozważał każdą możliwość – zaznaczyła.Szefowa brytyjskiej dyplomacji zapewniła również, że w wypadku ewentualnej wojny Ukraińcy będą „ciężko walczyć i nie poddadzą się łatwo”. – To będzie bardzo, bardzo trudne dla Rosji – akcentowała Truss.