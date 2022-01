Biedronka obniża ceny o VAT. Wcześniej podniosła nawet o 20 proc.

Sieć sklepów Biedronka należąca do grupy Jeronimo Martins ogłosiła, że od 31 stycznia ceny ponad 3 tysiące produktów zostaną w niej obniżone o 5 procent w związku z zawieszeniem podatku VAT na żywność w ramach tarczy antyinflacyjnej. Przed tygodniem Biedronka podwyższyła ceny wielu produktów nawet o ponad 20 proc.

„W dniu 31.01.2022 ceny produktów z 5% VAT-em zostaną pomniejszone o wartość podatku VAT” – podkreślono w grafice opublikowanej w serwisie internetowym Biedronki. „Szukaj w sklepie specjalnych oznaczeń niższych cen i ciesz się oszczędnościami” – zachęcono klientów.



W związku ze wzrostem inflacji rząd przygotował pakiet nowelizacji przepisów podatkowych określany jako tarcza antyinflacyjna. Zgodnie z nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług. do zera ma spaść VAT na żywność i napoje objęte obecnie stawką 5 proc. Z 23 proc. do 8 proc. ma spaść stawka tego podatku na paliwa silnikowe: olej napędowy, biokomponenty stanowiące samoistne paliwa, benzynę, gaz LPG. Dla nawozów, środków ochrony roślin, ziemi ogrodniczej i innych środków wspomagających produkcję rolniczą VAT ma spaść z 8 proc. do zera. VAT na gaz zostaje obniżony z 8 proc. do zera, na energię cieplną z 8 proc. do 5 proc., a w przypadku energii elektrycznej utrzymana zostanie obniżona stawka podatku w wysokości 5 proc.



Wszystkie nowe stawki będą obowiązywać od lutego do lipca. Łączny spadek dochodów budżetu państwa oszacowano na około 11,6 mld zł, z czego obniżenie VAT na żywność i napoje ma się przełożyć na spadek o około 2,92 mld zł, w przypadku paliw ma on wynieść około 3,11 mld zł, spadek VAT na nawozy to negatywny skutek dla budżetu na poziomie 0,52 mld zł, na gaz – około 2,09 mld zł, na energię elektryczną to około 2,30 mld zł, a na energię cieplną – około 0,67 mld zł. Po uchwaleniu przez Sejm i Senat ustawy składające się na tarczę antyinflacyjną w zeszłą środę podpisał prezydent



.



Biedronka to kolejna sieć handlowa informująca o spadku cen z początkiem lutego w związku z obniżką VAT. Carrefour zapowiedział, że tańsze w jego sklepach będzie 18,5 tys. produktów, których dotyczy tarcza antyinflacyjna, a dodatkowo 1 tys. innych produktów. Natomiast Lidl poinformował, że obniży ceny ponad 3 tys. produktów.

Tłumaczenia Biedronki

#wieszwiecej Polub nas

źródło: WirtualneMedia.pl, PAP

Tydzień temu Biedronka wprowadziła znaczące podwyżki cen wielu produktów. Jako pierwszy zwrócił na nie uwagę ekonomista Rafał Mundry., twaróg sernikowy President – z 11,99 do 12,99 zł (o 8,3 proc.), a opakowanie ciecierzycy – z 4,99 do 5,99 zł (o 20 proc.).„Regularne zmiany cen w cyklach tygodniowych są normalną praktyką w handlu detalicznym, tym bardziej na początku roku” – przekazał portalowi Wirtualnemedia.pl Grzegorz Pytko, dyrektor handlowy Biedronki. „Żyjąc w dobie rosnącej, prowadziliśmy dłuższe niż zwykle negocjacje z wszystkimi naszymi dostawcami, aby zmiany cen wynikające z drastycznych wzrostów kosztów surowców, energii, transportu oraz akcyzy były jak najmniej odczuwalne dla naszych klientów” – dodał.„Nadal jednak Biedronka zachowuje swoją konkurencyjność cenową w porównaniu z ofertami innych sieci, co najlepiej widać w niezależnych koszykach cenowych. Klienci Biedronki aktywnie korzystają również z cyklicznych ofert promocyjnych. Tylko w ubiegłym tygodniu użytkownicy karty »Moja Biedronka« zaoszczędzili ponad 150 milionów złotych dzięki korzystaniu z akcji rabatowych” – przekonywał.W czwartym kwartale ubiegłego roku przychody grupy Jeronimo Martins, według wstępnych danych, wyniosły 5,683 mld euro, czyli wzrosły 11,5 proc. rdr – poinformowała spółka we wstępnych danych. W całym 2021 roku przychody wyniosły 20,889 mld euro, co oznacza wzrost o 8,3 proc. rdr. Przychody Biedronki w IV kwartale wrosły 10 proc. rdr do 3,912 mld euro, a w całym 2021 roku wzrosły rdr o 8 proc. do 14,542 mld zł. Sprzedaż LFL wzrosła w 2021 roku o 8,3 proc.