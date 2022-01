Kaszmir. Indyjska policja zabiła przywódcę ugrupowania separatystów

Indyjska policja poinformowała, że w nocy z soboty na niedzielę zabiła pięciu bojowników ugrupowania Dżaisz-e-Mohammed (JeM – Armia Mahometa), w tym jego przywódcę – Zahida Wani. JeM to uznana za organizację terrorystyczną islamistyczna bojówka, dążąca do przyłączenia Kaszmiru do Pakistanu.

Strategia salami Dżammu i Kaszmir to ponury górzysty region w Azji, do którego prawa roszczą sobie aż trzy państwa dysponujące bronią jądrową. Regularnie staje się... zobacz więcej

Do akcji policji doszło na południe od miasta Śrinagar, zimowej stolicy indyjskiego terytorium Dżammu i Kaszmir.



– Przeprowadziliśmy dwie niezależne od siebie operacje, na podstawie informacji o obecności bojowników w tym rejonie. Pięciu z nich, w tym przywódca JeM Zahid Wani i jeden obywatel Pakistanu, zginęło w tych dwóch operacjach – przekazał agencji Reutera szef policji w Kaszmirze Vijay Kumar.





Zabójstwo policjanta

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

Kumar dodał, że w sobotę wieczorem bojownicy zastrzelili funkcjonariuszaWedług policji w styczniu w indyjskim Kaszmirze zabito 21 bojowników, w tym 8 będących obywatelami Pakistanu.W 2021 roku w spornym regionie doszło do fali ataków na cywilów, głównie niepochodzących z Kaszmiru, w tym emigrantów zarobkowych i stanowiących mniejszość w tym regionie wyznawców hinduizmu i sikhizmu - przypomina Reuters. Indyjska policja odpowiedziała szeroko zakrojonymi działaniami, w których zginęło 189 bojowników.. Większość mieszkańców terytorium Dżammu i Kaszmir stanowią wyznawcy islamu; w regionie działają ugrupowania zbrojne, które walczą o niepodległość regionu lub przyłączenie go do Pakistanu. Jednym z nich jest JeM, który jest uznawany za organizację terrorystyczną między innymi przez ONZ, Indie i USA.