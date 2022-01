Bomba cyklonowa. Największa od lat zamieć śnieżna zaatakowała USA [WIDEO]

W weekend przez wschodnie wybrzeże USA przechodzi największa od czterech lat zamieć śnieżna. Obfitym opadom śniegu towarzyszą silne wiatry. W sobotę wieczorem ponad 95 tysięcy domów w stanie Massachusetts było pozbawionych prądu.

W sobotę pięć stanów USA ogłosiło stan alarmowy, odwołano prawie 6 tysięcy lotów, wydano ostrzeżenia o możliwych lokalnych powodziach i problemach z transportem spowodowanych blokującym drogi śniegiem. Mieszkańcom Bostonu zalecono, by najlepiej w ogóle nie opuszczali domów.



Najgorsza część zamieci przeszła nad Nowym Jorkiem, Rhode Island i południem Massachusetts w sobotę w nocy, teraz kieruje się na północ, w stronę Nowej Anglii, w której około południa w niedzielę powinna się rozproszyć - powiedział dziennikowi „New York Times” David Roth z państwowej służby meteorologicznej National Weather Service (NWS).





Gwałtowna burza

W niektórych regionach stanów Rhode Island i Massachusetts grubość śniegu przekraczała pół metra., w praktyce oznaczało to zamknięcie wielu lokalnych dróg – przekazał stacji BBC meteorolog Matthew Cappucci.Według NWS nad wschodnim wybrzeżem USA doszło do utworzenia się bomby niżowej (znanej również jako bomba cyklonowa), czyli gwałtownej burzy powstałej w wyniku zmieszania się chłodnego powietrza z lądu z ciepłym powietrzem znad morza i – w efekcie – szybkiego spadku ciśnienia atmosferycznego.Zamieć i śnieżyce pozbawiły prądu ponad 95 tysięcy gospodarstw domowych w Massachusetts, głównie na półwyspie Cape Cod. W leżącym na jego końcu mieście Provincetown w sobotę prąd nie docierał do wszystkich domów. Na Cape Cod nie odnotowano jednak innych, poważnych uszkodzeń – pisze „NYT”.Ostatnie ostrzeżenie przed poważną zamiecią w północno-wschodnich USA wydano w 2018 roku.