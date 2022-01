Leki doustne przeciwko COVID-19 działają i mogą uchronić przed hospitalizacją

Przeciwwirusowe leki doustne przeciwko SARS-CoV-2 są wygodną dla pacjenta formą leczenia, a dodatkowo ich domowe stosowanie przyczyni się do odciążenia systemu opieki zdrowotnej – powiedziała prof. Agnieszka Szuster-Ciesielska. W ocenie prezesa Warszawskich Lekarzy Rodzinnych dr Michała Sutkowskiego Molnupiravir, który blokuje replikację wirusa, powinien być dystrybuowany przez apteki na takiej samej zasadzie, jak wszystkie inne leki.

KORONAWIRUS – RAPORT



– Leki doustne przeciwko COVID-19 podawane we wczesnej fazie choroby, a takie są rekomendacje, mogą pacjentów zdecydowanie ochronić przed hospitalizacją – wskazała prof. Szuster-Ciesielska z Katedry Wirusologii i Immunologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W jej ocenie, leki doustne są „wygodną dla pacjenta formą leczenia, a dodatkowo ich domowe stosowanie przyczyni się do odciążenia systemu opieki zdrowotnej”.



Szuster-Ciesielska wyjaśniła, że obecnie są dwa leki hamujące replikację SARS-CoV-2. To preparaty Molnupiravir i Paxlovid. Europejska Agencja Leków zaleciła dopuszczenie do obrotu Paxlovidu dla osób dorosłych, które nie wymagają wspomagania tlenem i są w grupie zwiększonego ryzyka. Wniosek o dopuszczenie do obrotu w Unii Europejskiej Molnupiraviru jest wciąż procedowany przez EMA. Minister Zdrowia dopuścił go do użytku w Polsce na specjalnych zasadach. To oznacza, że lekarz musi poinformować pacjenta o braku rejestracji leku, a ten wyrazić zgodę na jego zażywanie. Oba leki różnią się mechanizmem działania przeciwwirusowego. #wieszwiecejPolub nas Molnupiravir działa poprzez powodowanie wielu dodatkowych mutacji w genomie wirusa SARS-CoV-2, które uniemożliwiają mu dalszą replikację, ponieważ mutacji jest po prostu w pewnym momencie za dużo. „Wirusy często mutują, ale wykazują się doskonałą równowagą. Z jednej strony generując ogromną zmienność prowadzącą do utraty możliwości namnażania, ale także zachowując wystarczającą wierność swoich kopii, aby mogły zachować pełen cykl replikacji” – powiedziała i dodała, że gdy tempo mutacji jest za wysokie to „pojawia się katastrofa błędów prowadząca do eliminacji wirusa. Od dawna uważano to za potencjalny sposób tworzenia leków przeciwwirusowych. Na przykład taki był pomysł na leczenie HIV”.



„Odnośnie skuteczności Molnupirawiru to jakiś czas temu Merck przedstawił aktualizację skuteczności swojego leku. Zamiast poprzednich 50 proc, obniżenie ryzyka hospitalizacji i zgonu wynosi obecnie 30 proc.” – stwierdziła.



Drugi lek, Paxlovid, zawiera dwie substancje czynne: PF-07321332 i rytonawir. –Ta pierwsza to inhibitor głównej proteazy Mpro SARS-CoV-2, enzymu niezbędnego wirusowi do replikacji. Podobnie działa rytonawir, który jest starszym lekiem stosowanym przy zakażeniach wirusem HIV" - powiedziała. Paxlovid zmniejsza ryzyko hospitalizacji lub śmierci o 89 proc, jeśli zostanie podany dorosłym w ciągu kilku dni od wystąpienia pierwszych objawów Covid-19. "Firma Pfizer spodziewa się, że lek zachowa aktywność także przeciwko różnym wariantom SARS-CoV-2, ponieważ blokuje on podstawowy i wysoce konserwatywny enzym zaangażowany w replikację wirusa” – podsumowała.

Jaka decyzja w sprawie leku?

źródło: pap

Molnupiravir, czyli lek antywirusowy stosowany we wczesnej fazie leczenia COVID-19, dostarczany jest z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych bezpośrednio do placówki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), która zgłosiła takie zapotrzebowanie.– Naszym zdaniem ten lek powinien znaleźć się w aptekach. I na takiej samej zasadzie, jak wszystkie inne leki stosowane w różnych chorobach, powinien być dystrybuowany przez apteki. To jest system, który jest bezpieczny, skuteczny, sprawdzony od lat. Dlatego postulujemy, żeby ten lek trafił do aptek, a my – tak jak zawsze – będziemy przepisywać lek pacjentom spełniającym określone kryteria – wyjaśnił doktor Sutkowski, prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych.Zaznaczył, że przy dystrybuowaniu leku należy wziąć pod uwagę wiele aspektów technicznych np. możliwość dostarczania leku przez lekarza pacjentowi. Jego zdaniem, proces otrzymania leku czy pieczy nad nim powinien być sprawowany przez apteki. „Tylko w reklamach jest tak, że lekarz wyciąga zza biurka jakiś świetny preparat i daje pacjentowi bezpośrednio w gabinecie. To nie jest wszystko takie proste” – zauważył dr Sutkowski.Podkreślił, że ze względu na dobrą dystrybucję między Rządową Agencja Rezerw Strategicznych, a aptekami, „nic nie stoi na przeszkodzie, żeby ten lek był wypisywany polskim pacjentom na receptę”. „Pewnie będziemy o tym dyskutować jeszcze w gronie lekarzy rodzinnych, ale w większości uważamy, że dystrybucja tego leku powinna raczej odbywać się w aptekach” – powiedział doktor.