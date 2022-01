Autobus spadł do wąwozu. Nie żyje co najmniej 11 osób [WIDEO]

Co najmniej 11 osób zginęło, a 18 zostało rannych w wypadku autobusu na górskiej drodze w środkowej części Boliwii – poinformowały boliwijskie media.

Autobus, który jechał z miejscowości Kami do miasta Cochabamba, zsunął się do około 200-metrowego wąwozu przed miastem Quillacollo.



Okoliczności wypadku nie są jeszcze znane. Na miejscu pracuje policja. Służby informują, że liczba ofiar może wzrosnąć, gdyż wielu rannych jest w bardzo ciężkim stanie.



Wypadki autobusów, będących w Boliwii głównym środkiem transportu na długich trasach, są częste, zwłaszcza w górskich regionach kraju, gdzie drogi są kręte, wąskie i na niestabilnym podłożu. Do tego dochodzi zły stan techniczny pojazdów.

