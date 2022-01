„Alarm!”. Optyk pedofil udusił chłopca? Okazuje się, że już wcześniej molestował

Szokujące doniesienia na temat optyka z Sosnowca podejrzanego o zabójstwo 11-letniego chłopca. Tomasz K. usłyszał nowe zarzuty dotyczące czynów pedofilskich i posiadania pornografii dziecięcej. Okazuje się, że molestował wcześniej inne dzieci. Robił to mimo że sprawa jego dewiacji ujrzała światło dzienne już wiele lat temu. Gdyby wtedy podjęto odpowiednie działania – nie byłoby ostatnich zbrodni. – Dobrze jest, jak taki pedofil nie trafi do więzienia, tylko na przykład do ośrodka w Gostyninie dla bestii – ocenił w rozmowie z reporterami programu „Alarm!” Andrzej Gryżewski, seksuolog.

