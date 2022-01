Wielka Brytania rozważa wysłanie żołnierzy do Europy. „Jasny przekaz dla Kremla”

Premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson poinformował, że jego kraj zaproponuje NATO rozmieszczenie dodatkowych brytyjskich wojsk na terenie Europy. Ma to być odpowiedź na „rosnącą wrogość” Rosji wobec Ukrainy.

Brytyjska propozycja ma zostać przedstawiona podczas spotkania dowódców wojskowych Sojuszu w nadchodzącym tygodniu. W grę może wchodzić między innymi podwojenie liczby brytyjskich żołnierzy, których obecnie ponad tysiąc stacjonuje na wschodzie Europy, a także wysłanie „sprzętu obronnego” do Estonii.



„To będzie jasne przesłanie dla Kremla, że nie będziemy tolerować jego destabilizującej działalności i że zawsze będziemy stawać razem z naszymi sojusznikami z NATO przeciw rosyjskiej wrogości” - powiedział Boris Johnson, cytowany w oświadczeniu.





Dodatkowe siły

Jak dodał, polecił już siłom zbrojnym przygotowanie się do ewentualnego rozmieszczenia dodatkowych sił na terenie Europy. Johnson zaznaczył też, że Ukraina musi mieć swobodne prawo do decydowania o własnej przyszłości, a jeśli prezydentwybierzeObecnie ponad 900 brytyjskich żołnierzy przebywa w Estonii, a około 150 – szwadron lekkiej kawalerii – w Polsce. Ponad stu brytyjskich wojskowych stacjonuje na Ukrainie w ramach misji treningowej.Premier Johnson deklarował w piątek, że w najbliższych dniach będzie rozmawiał z prezydentem Putinem o deeskalacji napięcia przy granicy rosyjsko-ukraińskiej. W tej samej sprawie mają się do Moskwy udać przedstawiciele brytyjskiego rządu, w tym szefowa dyplomacji Liz Truss.