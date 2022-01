Orkan Nadia atakuje. Tysiące interwencji strażaków [WIDEO]

Do godziny 6 strażacy otrzymali ponad 4 000 zgłoszeń z powodu silnego wiatru – poinformował na Twitterze rzecznik prasowy komendanta głównego PSP brygadier Karol Kierzkowski. W związku z silnym wiatrem w niedzielę na godz. 6 bez prądu pozostaje 681 371 odbiorców – przekazał zastępca dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Marek Kubiak.

W miejscowości Tłuczewo w powiecie wejherowskim na Pomorzu na jadący samochód spadło drzewo. W wyniku zdarzenia jedna osoba straciła życie a jedna została ranna. W samochodzie podróżowały cztery osoby.



1 600 zgłoszeń strażacy otrzymali do północy. Najwięcej interwencji było w województwach: zachodniopomorskim – 1 060, pomorskim – 882, oraz wielkopolskim – 461.



Większa liczba interwencji to efekt niżu Nadia. – Jeszcze przez cały dzień ten niż bardziej odsuwa się na wschód, tym samym oddziaływanie na nasz kraj będzie mocniejsze w centralnej i południowej części kraju. W Zachodniopomorskiem wiatr osłabnie, ale te porywy, po godz. 15 będą jeszcze do około 90 km/godz. i przez całą jutrzejszą noc. Sytuacja poprawi się w poniedziałek – powiedział rzecznik prasowy IMGW Grzegorz Walijewski.

wydał w niedzielę w nocy ostrzeżenia 2. stopnia o silnym wietrze dla przeważającej części kraju. Wydał też ostrzeżenie trzeciego stopnia o sztormie w strefie brzegowej. Prognozowany jest wiatr północno-zachodni w porywach do 11 stopni w skali Beauforta.Najtrudniejsza sytuacja pogodowa jest w powiatach nadmorskich i północnozachodnich, gdzie poinformowano o 3. stopniu zagrożenia silnym wiatrem. Zagrożone są: Szczecin, Świnoujście, powiaty: policki, kamieński, goleniowski, łobeski, gryficki, kołobrzeski, białogardzki, świdwiński, koszaliński, sławieński, bytowski, słupski, lęborski, wejherowski, pucki, kartuski, miasta: Gdynia i Gdańsk, powiat gdański oraz nowodworski. W powiatach tych prędkość wiatru może dochodzić nawet do 120-130 km/godz.W całym kraju – jak informuje IMGW – mogą także wystąpić lokalnie burze.