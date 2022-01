Niedziela z bardzo silnym wiatrem. Jest alert IMGW [PROGNOZA]

W niedzielę nad Polską z zachodu na wschód przemieszczać się będą masy wilgotnego powietrza. Jak przekazał synoptyk IMGW Michał Jaworski, opadom śniegu, deszczu ze śniegiem i deszczu towarzyszyć będzie silny wiatr.

Jak powiedział Jaworski, w niedzielę pogodę nad Polską kształtować będzie rozległy niż. Dla całego kraju Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed silnym wiatrem, który zacznie słabnąć w ciągu dnia. Najdłużej wietrzna pogoda utrzyma się na wschodnich krańcach Polski.



Porywy lokalnie do 110 km/godz., a nad morzem do 120 km/godz., wysoko w górach do 150 km/godz. Miejscami zawieje i zamiecie śnieżne.



– W niedzielę zachmurzenie będzie duże, z większymi przejaśnieniami na zachodzie kraju. Spodziewane są przelotne opady śniegu, deszczu ze śniegiem i deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od jednego stopnia Celsjusza na krańcach wschodnich, 3-4 stopni w dzielnicach centralnych do 7 stopni na krańcach zachodnich Polski – powiedział Jaworski.

Wiatr do silnego i bardzo silnego. Porywy lokalnie do 110km/h, a nad morzem do 120km/h, wysoko w górach do 150km/h. Miejscami zawieje i zamiecie śnieżne. pic.twitter.com/tTtkxOuSJB — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) January 30, 2022

źródło: PAP, IMGW

W nocy z niedzieli na poniedziałek w zachodniej połowie kraju obejmującej województwo zachodniopomorskie, wielkopolskie, lubuskie i dolnośląskie zachmurzenie będzie duże i umiarkowane ale bez opadów.Temperatura spadnie do minus 4 stopni Celsjusza na południowym wschodzie, od minus 1 do zera w centrum do plus jednego stopni na północnym zachodzie i Wybrzeżu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany z kierunków zachodnich.