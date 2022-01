Premier Kanady i jego rodzina opuścili dom ze względów bezpieczeństwa

Premier Kanady Justin Trudeau ze względów bezpieczeństwa z uwagi na sytuację w Ottawie opuścił wraz z rodziną swój dom Rideau Cottage; z tego samego powodu nie podano obecnego miejsca pobytu szefa rządu – poinformowała w sobotę agencja Reutera, powołując się na stację telewizyjną CBC.

Rozkład zajęć premiera, zwykle zawierający listę miast, w których przebywa, mówi tylko, że znajduje się on w „regionie stołecznym”.



Trudeau jest obecnie na pięciodniowej kwarantannie po tym, gdy miał kontakt z jednym ze swych dzieci, które miało dodatni test na obecność koronawirusa.



W piątek tzw. konwój wolności, składający się głównie z kierowców ciężarówek, a wymierzony w obostrzenia związane z epidemią COVID-19 i obowiązkowe szczepienia, zablokował stołeczną Ottawę.



Licząca 70 kilometrów kawalkada, składająca się z tysięcy ciężarówek i samochodów osobowych, przybyła do stolicy ze wschodu i zachodu Kanady. W sobotę protest przeniósł się na teren wokół kanadyjskiego parlamentu.

i jego rodziny jest następstwem ataku rezerwisty kanadyjskiej armii w lipcu 2020 roku, który niewielką ciężarówką staranował bramę wjazdową do rezydencji premiera – Rideau Cottage i został zatrzymany w miejscowej szklarni. Miał on przy sobie pięć sztuk broni i zapasowe magazynki. Premiera, z którym chciał rzekomo porozmawiać, nie było w domu.

Zobacz także: Kanada wycofa z Ukrainy rodziny dyplomatów

As everyone is focused on Ottawa, convoys are happening across the country. Here's a short clip from Burnaby BC. pic.twitter.com/LQiBneMakh

Incredible scenes in Ottawa, where tens of thousands have gathered to protest for an end to COVID lies and mandates.pic.twitter.com/ioH2TM5Y4o