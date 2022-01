Lider hiszpańskich konserwatystów: żądamy dymisji Gonzalesa Ponsa za haniebny atak na Polskę

– Esteban Gonzalez Pons, który jest na czele misji europejskiej w Polsce, nic nie wie o Polsce. Kiedy atakuje Polskę, prawdopodobnie atakuje dokładnie te wartości, które wyniósł z własnego domu. Jego deklaracja o tym, że chce pomóc Polakom wybrać lepszy rząd, jest haniebna. To jest obraza narodu polskiego, atak na suwerenność Polski. Żądamy jego dymisji – mówił w rozmowie z TVP Info lider hiszpańskiej konserwatywnej partii Vox, Santiago Abascal.

Abascal był pytany w programie „Gość Wiadomości” w TVP Info o słowa Donalda Tuska, który w wywiadzie udzielonym dziennikowi El Pais bezpośrednio po objęciu stanowska przewodniczącego Europejskiej Partii Ludowej zaatakował Vox stwierdzając – w odpowiedzi na pytanie właśnie o Vox – że „flirtowanie z ultraprawicą” stanowi duże ryzyko ponieważ „zaczynasz myśleć jak oni”.



– Moim zdaniem Donald Tusk mało wie o partii Vox i mało wie o Hiszpanii. Kiedy atakuje partię Vox, to tak naprawdę atakuje te same wartości, które były w jego domu. Atakuje własnych rodziców. To Tusk się zmienił. My się nie zmieniliśmy – tłumaczył lider stronnictwa założonego przez byłych działaczy Partii Ludowej (Partido Popular, jej eurodeputowani wchodzą w Parlamencie Europejskim w skład kierowanej przez Tuska EPL).



Podobnie ocenił postawę Estebana Gonzaleza Ponsa z Partido Popular, zastępcy Tuska w EPL. Wiceprzewodniczący Europejskiej Partii Ludowej zadeklarował, że jako szef delegacji Europarlamentu, która ma badać rzekomą inwigilację opozycji w Polsce, będzie pomagał zmieniać rząd w naszym kraju.



– On nic nie wie o Polsce! Kiedy atakuje Polskę, prawdopodobnie atakuje dokładnie te wartości, które wyniósł z własnego domu – ocenił Abascal. – Te europejskie partie ludowe już nie reprezentują tych wartości, które reprezentowały wcześniej. Bardzo szybko zobaczymy, że te partie będą miały coraz mniejszy wpływ na rzeczywistość i dlatego Vox staje się partią coraz silniejszą – tłumaczył. W wyborach do Kortezów w 2015 r. Vox uzyskała 0,23 proc. głosów. We wrześniu 2019 r. już 15,1 proc.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: TVP Info

– Podobnie zresztą jest w Polsce. Widzimy te same zjawiska: partie o naszych poglądach mają coraz więcej głosów: osób o poglądach prawicowych, ale również coraz więcej głosów osób o poglądach lewicowych. To liderzy, tacy jak Tusk, się zmienili i to oni zdradzili swoje wartości – mówił gość TVP Info.Deklarację Ponsa o pomocy Polakom w „wyborze lepszego rządu” uznał za haniebną. – My, Hiszpanie, mamy lepiej wiedzieć, kogo mają wybrać Polacy? To jest obraza narodu polskiego, to jest deklaracja w zasadzie kolonialistyczna. To jest atak na suwerenność Polski. Mnie jako Hiszpanowi jest wstyd za to, co mówi pan Gonzales Pons. Chcemy, żeby podał się do dymisji. Żądamy jej. Tak nie może być. Ten człowiek popełnił słowa, których nie wolno mówić do przyjaznego narodu – podkreślił.