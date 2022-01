Francja chce wysłać żołnierzy do Rumunii. W tle przegrupowanie wojsk NATO

Francja zamierza wysłać do Rumunii kilkuset żołnierzy w ramach możliwego przegrupowania wojsk NATO na wschodnią flankę Sojuszu. Minister obrony Florence Parly w czwartek odbyła wizytę w tym kraju. Powiedziała, że Rumunia jest położona w strefie zagrożenia i musi uzyskać wsparcie.

Minister obrony Francji Florence Parly przypomniała w wywiadzie dla jednej z rozgłośni radiowych, że prezydent Emmanuel Macron ostatnio wyraził gotowość do większego zaangażowania się w nowe misje NATO, w szczególności w Rumunii". Poinformowała, że w czwartek była z wizytą w tym kraju i przeprowadziła rozmowy w tej sprawie.





À Bucarest aujourd’hui en Roumanie, pays allié et ami de la France avec qui nous avons un partenariat stratégique ��������. Entretiens avec le Président de la République, le Premier ministre et le ministre de la défense. pic.twitter.com/RaN7HBE7bZ — Florence Parly (@florence_parly) January 27, 2022

Une mission d’experts du ministère des Armées arrive aujourd’hui en Roumanie pour étudier les paramètres de ce possible déploiement. — Florence Parly (@florence_parly) January 27, 2022

źródło: IAR

Rosja rozmieściła ponad 100 tysięcy żołnierzy i ciężkiego sprzętu wojskowego wzdłuż granicy z Ukrainą, co budzi obawy, że są to przygotowania do agresji na ten kraj.