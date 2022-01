Strażacy znaleźli zwłoki na bagnach. To może być poszukiwany od wielu dni senior

Na przedmieściach Olsztyna, w trudno dostępnym, zabagnionym terenie strażacy ochotnicy z Bartąga odnaleźli w sobotę ciało człowieka. Prawdopodobnie jest to mieszkaniec Olsztyna, który zaginął na początku stycznia – poinformował dyżurny Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie.

Niestety stan zwłok nie pozwolił na ich identyfikację, jednak zachowany ubiór pozwala przypuszczać, że może to być mieszkaniec Olsztyna, który zaginął 8 stycznia.



Dyżurny strażak powiedział w rozmowie z PAP, że strażacy do poszukiwań używali drona, ale nie był w stanie sprecyzować, czy to dzięki temu urządzeniu odnaleziono zwłoki.



Dzieci zaginionego od wielu dni prowadziły akcję poszukiwawczą, do której zapraszały znajomych, sąsiadów, mieszkańców miasta, którzy czuli się na siłach, by brać udział w poszukiwaniach.



Przeczytaj także: Wyszedł ze szpitala psychiatrycznego i zamordował matkę. „Nakłaniały go głosy demonów”



W sobotę rano z przedmieść Olsztyna także wyruszyła grupa osób chcących pomóc odnaleźć zaginionego. Niezależne poszukiwania prowadziła także olsztyńska policja. Teraz policja i prokuratura zdecydują o dalszych czynnościach w tej sprawie.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

Od kilku tygodni trwają także poszukiwania, która wyszła z domu 29 grudnia minionego roku i do tej pory nie wróciła. Poszukiwana jest także, która zaginęła 15 stycznia - według policji, może ona przebywać na terenie Olsztyna.