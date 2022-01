Udaremniono zamach w bazylice. Mężczyzna miał przy sobie Koran i długi nóż

Francuskie służby zatrzymały we wtorek podejrzanego mężczyznę w bazylice Notre-Dame de la Trinité (Matki Bożej Trójcy) w Blois. Miał on przy sobie Koran i długi kuchenny nóż. Trwa śledztwo w tej sprawie. Jak wskazuje Vatican News, we Francji narasta zagrożenie radykalnym islamizmem.

W świątyni w Blois departamencie Loir-et-Cher środkowej Francji 25 stycznia pojawił się mężczyzna o północnoafrykańskich rysach twarzy, który miał na sobie dżellabę, tj. typowe dla tamtejszych muzułmanów ubranie. Krążył on niespokojnie po kościele. Po tym jak zapytał kościelnego, czy jest księdzem, zajął miejsce w prezbiterium; zwrócił się w stronę Mekki i zaczął się modlić. Wkrótce mężczyzna poproszony o opuszczenie bazyliki wyszedł z niej bez słów, ale po czym wrócił kilka minut później.



Zaniepokojony jego zachowaniem kościelny zadzwonił po policję. Służby bezpieczeństwa ujęły zamachowca zanim doszło do tragedii. Okazało się, że miał przy sobie Koran i długi kuchenny nóż. Jak stwierdzili funkcjonariusze antyterrorystycznej jednostki, podobnym nożem posłużył się przed rokiem zamachowiec w bazylice Matki Bożej w Nicei.





Podejrzany był wielokrotnie notowany w policyjnych kartotekach za różne przestępstwa. Nie był jednak zaklasyfikowany jako islamista. Na razie policja uznała go za człowieka niezrównoważonego i odesłała na badania psychiatryczne.

Katolicy nie ukrywają swego oburzenia. „Kiedy już dojdzie do zamachu, przyjeżdżają wszyscy ministrowie, jak na defiladę. A kiedy uda się zapobiec tragedii, twierdzą, że sprawa jest wątpliwa, że był to ktoś niezrównoważony” – mówi jeden z pracowników bazyli Matki Bożej Trójcy (Notre-Dame de la Trinité).



Proboszcz parafii ks. Vincent Delaby jest poważnie zaniepokojony tą sytuacją. Tym bardziej, że on sam otrzymywał już wcześniej telefoniczne pogróżki. Jak przekazała policji jedna z parafianek, widziała już tego mężczyznę w sanktuarium dzień wcześniej.





