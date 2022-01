Owsiak wściekły na Polski Ład. Jego beneficjentów ma za nierobów

– Moja księgowa policzyła, że będę miał 1,1 tys. zł mniej pensji, z mojego wynagrodzenia. Nie wiem, dlaczego, bo nikomu nic nie zrobiłem. I pracuję uczciwie – poskarżył się Onetowi Jerzy Owsiak. Szef WOŚP powiedział, że ma wrażenie, że „swoją ostatnią pensję będzie oddawał tym, którym nie chce się pracować i liczą na to, że dostaną znowu jakieś pieniądze od państwa”. – Nie zgadzam się na to i boli mnie to – mówił portalowi Ringier Axel Springera.

Według senackiej ekspertyzy dotyczącej zmian podatkowych w „Polskim Ładzie” tylko kilka procent najbogatszych podatników będzie musiało zapłacić w sumie - jako podatek i składkę zdrowotną – więcej niz 250 zł. miesięcznie. Różnica w skali, o której mówi Owsiak – 1100 zł – może mieć miejsce według specjalistów pracujących dla Senatu w przypadku podatników zarabiających np. kilkanaście lub kilkadziesiąt tysięcy miesięcznie.



– Z mojej średniej polskiej pensji te 1,1 tys. zł to jest znaczna suma. A wiem, że jeszcze dojdą podwyżki za czynsz, prąd i inne. Czuję się ograbiony. Nie wiem, co komu zrobiłem, że tak mi wyrwano te pieniądze – lamentuje Owsiak.



Spółki celebryty, który twierdzi, że na Polskim Ładzie zyskują ci, „którym nie chce się pracować”, otrzymały od państwa w ramach pomocy publicznej ponad 45 tys. zł. 3384,94 gr. przekazano firmie „Jasna Sprawa Jerzy Owsiak”, zaś 41969,11 zł spółce „Złoty Melon”.





Terenówka za pół miliona ze „średniej pensji”?

#wieszwiecej Polub nas

źródło: onet.pl, se.pl, gov.pl

Jak przekazał portal se.pl prezes WOŚP używa na codzień terenowego„w topowej i bardzo bogato wyposażonej, 5-drzwiowej odmianie HSE” z napędem na cztery koła i automatyczną skrzynią biegów.generuje moc 240 KM i 430 Nm.„Jakby tego było mało, egzemplarz Owsiaka jest wyposażony w pakiet Explorer, w którego skład wchodzi wysoko umieszczony wlot powietrza, stalowa rama dachowa z udźwigiem do 132 kg oraz m.in. solidna drabinka i potężne chlapacze. W takiej konfiguracji auto może kosztować blisko pół miliona złotych” – opisuje portal „Super Expressu” pojazd biznesmena, który „czuje się ograbiony” ze swojej „średniej polskiej pensji”.