Lawiny w Dolinie Gąsienicowej i Pięciu Stawów Polskich. Są zasypani

Lawina, która zeszła z Uhrocia Kasprowego w kierunku trasy zjazdowej w Dolinie Gąsienicowej, porwała narciarza. Został on odkopany spod śniegu, ale jego stan jest poważny. Nieco później przekazano informację o kolejnej lawinie, która zeszła w Dolinie Pięciu Stawów Polskich. Jedna osoba znalazła się pod śniegiem. W Tatrach obowiązuje 3. stopień zagrożenia lawinowego.

Ratownicy TOPR pomagali w sobotę pięciu osobom. Do najpoważniejszego zdarzenia doszło na Niżnich Rysach, gdzie utknął turysta. Nie był on w stanie...

Porwany przez lawinę narciarz, który poruszał się poza nartostradą w Dolinie Gąsienicowej, został odkopany przez kolegę. Stan poszkodowanego jest poważny. Na miejsce wypadku przybyli śmigłowcem ratownicy TOPR. Na temat zdarzenia w Dolinie Pięciu Stawów Polskich na razie nie ma bliższych informacji.

Wieje silny wiatr, który w porywach może osiągnąć do 160 km/godz.IMGW ostrzega, że „porywy wiatru mogą spowodować łamanie gałęzi lub nawet powalanie całych drzew, zrywanie linii energetycznych i wiele innych niebezpieczeństw”. „Już dziś w Tatrach obowiązuje ostrzeżenie przed intensywnymi opadami śniegu, z przyrostem pokrywy do 20 cm. Poza tym przez cały weekend w górach będą zawieje i zamiecie śnieżne” – podano.W sobotę w Tatrach od rana do godzin wczesnopopołudniowych panowała słoneczna pogoda zachęcająca do górskich wędrówek. Warunki turystyczne jednak są bardzo trudne.