Horror w fabryce drzwi. Maszyna wciągnęła pracownika

W zakładzie produkującym drzwi w Ełku (warmińsko-mazurskie) doszło w sobotę do tragicznego wypadku - maszyna wciągnęła 30-letniego pracownika, strażacy podczas reanimacji przywrócili mu funkcje życiowe.

Oficer prasowa policji w Ełku Agata Kulikowska poinformowała, że maszyna wciągnęła pracownika, który zaklinował się w niej.



– Wezwani na miejsce strażacy uwolnili pracownika i rozpoczęli akcję reanimacyjną. Udało im się przywrócić funkcje życiowe 30-latka, przekazano go karetce, odwieziono do szpitala – poinformowała Kulikowska.



W zakładzie, w którym doszło do wypadku, pracuje prokurator, policja i inspektorzy pracy.

