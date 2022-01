Tajemnicze podpalenia w Gdańsku. Czwarty pożar w dwa tygodnie

W sobotę nad ranem w należącym do Gdańskich Nieruchomości budynku przy ul. Owsianej wybuchł pożar. Na miejscu pracowały cztery zastępy strażaków. Co ważne, dzień wcześniej portal tvp.info alarmował, że budynek ten płonął już w ostatnich dniach aż trzykrotnie. Płomienie z weekendowego poranka to zatem czwarte tego typu zdarzenie w styczniu. Przypadek?

Budynek przy ul. Owsianej płonie regularnie. Gdy w piątek palił się po raz trzeci, portal tvp.info zwrócił się z prośbą o komentarz do radnego Miasta Gdańska Przemysława Majewskiego (PiS).



– Nie ma co ukrywać, że dookoła kamienicy stoją nowe deweloperskie budynki i hotele – zaznaczał. Podkreślał, że działka, na której stoi miejski budynek, „jest bardzo atrakcyjna, a w ostatnim czasie jeden z deweloperów mający działkę obok, chciał zamienić ją z miastem na lokale mieszkalne”.



Zobacz także -> „Magazyn śledczy Anity Gargas”: Deweloperski samozapłon w Gdańsku



Nie minęła pełna doba, a budynek znów zaczął się palić.



„Kolejny pożar w opuszczonej, miejskiej kamienicy na Dolnym Mieście w Gdańsku. Zadymienie na wysokości drugiego piętra w budynku u zbiegu Owsianej i Chmielnej zauważono około godziny ósmej. Na miejscu pracowały cztery zastępy strażaków. Akcja po dwóch godzinach zakończyła się” – informuje Radio Gdańsk.

📣CZWARTY POŻAR KAMIENICY PRZY OWSIANEJ W 11 DNI...

❗Władze Miasta postanowiły zamurować wejście do budynku.

❗Co robiły przez ostatnie 5 lat gdy opuszczony niszczał zamiast służyć mieszkańcom?

❗Czy @Dulkiewicz_A woli oddać deweloperowi nieruchomość? pic.twitter.com/kEnxdMplnf — Przemysław Majewski (@MajewskiPrzemek) January 29, 2022

Miasto: Sprawa zgłoszona na policję

źródło: Portal tvp.info

Kilka dni temu Komenda Miejska PSP w Gdańsku informowała, że z budynku wydostawały się kłęby dymu. Na drugim piętrze zlokalizowano niewielkie ognisko palących się śmieci. Wcześniej płonął również strop.– Niezrozumiałe jest, że prezydentzamiast służyć mieszkańcom Gdańska, którzy potrzebują nowych lokali komunalnych – komentował dla portalu tvp.info Przemysław Majewski.Zobacz także -> Najnowsze zdjęcia wiat z Gdańska podbijają sieć. „Przystanki im. A. Dulkiewicz” O sprawę pytaliśmy więc także przedstawicieli władz miasta.„Sprawa pojawienia się ognia w budynku przy ul. Owsianej została zgłoszona na policję, niezwłocznie po tym wydarzeniu.– przekazała nam w piątek Joanna Bieganowska z biura prasowego Urzędu Miejskiego w Gdańsku.Wskazała, że budynek przy ul. Owsianej, ze względu na zły stan techniczny i ogromne nakłady potrzebne do jego zabezpieczenia i modernizacji, przeznaczony jest do sprzedaży.