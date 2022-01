Morawiecki po spotkaniu w Madrycie: Pokazaliśmy, że jest dla Europy inna przyszłość

Pokazaliśmy, że jest inna przyszłość dla Europy, która opiera się na suwerennych państwach, nie na żadnej scentralizowanej strukturze, zabierającej kompetencje państwom – mówił w sobotę w Madrycie premier Mateusz Morawiecki po spotkaniu europejskich partii konserwatywnych i prawicowych.

W sobotę premier Mateusz Morawiecki wziął udział w międzynarodowym szczycie europejskich partii konserwatywnych i prawicowych w Madrycie, który odbywa się pod hasłem: „Obronić Europę”. Gospodarzem spotkania był lider partii Vox, Santiago Abascal.



– Pokazaliśmy, że jest inna przyszłość dla Europy, że jest przyszłość, która opiera się na suwerennych państwach, nie na żadnej scentralizowanej strukturze, zabierającej kompetencje państwom – powiedział dziennikarzom po spotkaniu premier Mateusz Morawiecki.



– A jednocześnie, pokazaliśmy sobie nawzajem, że praktycznie identycznie myślimy o tak ważnych sprawach, tak ważnych wyzwaniach, jak chociażby zagrożenia, które płynął ze strony Rosji w stosunku do Ukrainy, jak presje migracyjne, jak kwestie związane z energią, z bardzo wysokimi cenami gazu, które dzisiaj są wynikiem manipulacji ze strony Rosji – podkreślił szef rządu.



– Bardzo dobrze, że mogliśmy być dzisiaj wśród naszych przyjaciół i przekonać się, że jest inne myślenie o Europie, a nie tylko o Europie, jako o scentralizowanej strukturze zarządzanej gdzieś z dalekiej Brukseli bez względu na to, co tak naprawdę myślą obywatele – powiedział premier.



Morawiecki pytany o sprawę stosunku europejskich partii prawicowych do działań Rosji, przekazał, że jest „zgoda w tej bardzo ważnej kwestii”.





Premier: Wspólne stanowisko ws. Ukrainy

#wieszwiecej Polub nas

– Rosja zagraża integralności terytorialnej Ukrainy. Omawialiśmy ten temat w sposób bardzo obszerny. Jestem bardzo wdzięczny wszystkim naszym przyjaciołom, całej Europie, którzy są świadomi tych zagrożeń i ryzyka – dodał szef polskiego rządu.

Podkreślił, że „jedność wszystkich państw powinna być w sposób niewątpliwy traktowana, jako wielka wartość”.



– Nasz przyjaciel Santiago (Santiago Abascal – lider organizującej spotkanie hiszpańskiej partii – przyp. red.) i wszyscy nasi inni partnerzy są świadomi tej sytuacji. Jestem bardzo wdzięczny – podsumował premier.



Premier podkreślił, że w grupie europejskich partii prawicowych jest zgoda, co do tego, że „Rosja zagraża integralności terytorialnej Ukrainy”.



– Omawialiśmy ten temat w sposób bardzo obszerny. Ja jestem bardzo wdzięczny wszystkim naszym przyjaciołom w całej Europie, którzy są świadomi tych zagrożeń i tych ryzyk. Suwerenność wszystkich państw powinna być w sposób niewątpliwy traktowana jako wielka wartość. Tutaj nasz przyjaciel Santiago w Hiszpanii i wszyscy nasi inni partnerzy są świadomi tej sytuacji. Jestem bardzo wdzięczny – stwierdził.



Dodał, że rozmowa z Abascalem dotyczyła także pakietu Fit for 55. – Dyskutowaliśmy na temat bardzo wysokich cen energii spowodowanych przez taką właśnie politykę. Mówiliśmy również o manipulowaniu cenami gazu. To był jeden z naszych tematów. Mówiliśmy, jak bardzo jest to szkodliwe dla przemysłu w Europie. Zgadzamy się i mamy tutaj podobne opinie, jeśli chodzi o wszystkie te ważne tematy – podsumował Morawiecki.





Morawiecki: Zacieśnimy współpracę w PE

źródło: pap, tvp info

Pytany przez dziennikarzy o szczegóły spotkania, Morawiecki poinformował, że „jednym z tematów było zacieśnianie współpracy i dążenie do utworzenia jednej, silnej grupy w ramach Parlamentu Europejskiego”.– Natomiast najważniejsza rzecz jest taka, aby być zjednoczonym, jeśli chodzi o nasze wartości. A zmiany organizacyjne przyjdą później. Nasz najważniejszy, pierwszy cel, to stworzenie odpowiedniego dokumentu, aby przedstawić alternatywę dla przyszłości Europy. Mam nadzieję, że my jesteśmy tą alternatywą dla przyszłości Europy – powiedział szef rządu.