Cimoszewicz oburzony budową zapory. „To prawdziwy dramat”

Na granicy z Białorusią ruszyła budowa zapory. Europoseł Koalicji Europejskiej i mieszkaniec Białowieży Włodzimierz Cimoszewicz krytykuje rządowy projekt. Jak podkreśla, zapora to fatalny sygnał wysyłany do zwykłych Białorusinów. Budowa uprzykrza życie również jemu samemu, bo zamiast żubrów i jeleni widzi koparki.

Ruszyła największa inwestycja w historii Straży Granicznej. Stają pierwsze elementy ogrodzenia na granicy z Białorusią. Nowoczesna zapora ma przede wszystkim powstrzymać trwający od miesięcy migracyjny napór, ale ma też znaczenie dla obronności kraju.



Nie wszyscy są jednak jej zwolennikami.



„Przeprowadziłem się do Białowieży szukając spokoju. Przez kilka lat rzeczywiście przychodziły do mnie żubry i jelenie” – napisał na Facebooku Włodzimierz Cimoszewicz. Lewicowy europoseł Koalicji Europejskiej dodał: „Teraz mam takie sąsiedztwo. Możecie sobie łatwo wyobrazić, co myślę o barbarzyńcach niszczących puszczę”.



Zamieścił przy tym zdjęcie pokazujący ciężki sprzęt, jaki jest wykorzystywany do budowy zapory.





Cimoszewicz: Nie powinno być granicy dla natury

Polityk udzielił też wywiadu portalowi Onet. Na pytanie, jak ocenia budowę, stwierdził:Po pierwsze nie ma żadnego uzasadnienia” – zaznaczył przekonując, że problem nielegalnej imigracji już nie istnieje.

„Po drugie, to prawdziwy dramat dla Puszczy Białowieskiej. Tego nie rozumieją ludzie, którzy nie wiedzą, co to jest wspólny ekosystem. Granica dzieląca Puszczę ma charakter polityczny, ale nie powinna to być granica dla natury, przyrody, zwierząt. Stawia się coś, co teoretycznie może mieć charakter trwały i stać przez dziesięciolecia” – zaznaczył Cimoszewicz.



Budowę zapory krytykują politycy PO, Lewicy i PSL. Rząd stoi jednak na stanowisku, że jest ona niezbędna.



Zapora na granicy z Białorusią, o długości łącznie 186 km i wysokości ponad 5,5 m, ma być gotowa w czerwcu tego roku.



Roboty budowlane, na które zakontraktowano 644 mln zł, wykonają firmy Budimex oraz konsorcjum Unibepu i spółki zależnej Budrex. Budimex postawi zaporę na dwóch odcinkach o łącznej długości 105,5 km, a Unibep - 80,7 km. Prace będą prowadzone równolegle na czterech odcinkach.



Jak przebiega tworzenie zapory? Nagranie wideo z placu budowy pokazał w sieci szef MSWiA Mariusz Kamiński.

