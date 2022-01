Poseł KO miał poważny wypadek samochodowy. Trafił do szpitala

Poseł Koalicji Obywatelskiej Waldemar Sługocki brał udział w wypadku w Zielonej Górze. Do czołowego zderzenia dwóch samochodów doszło w piątek wieczorem – poinformowała „Gazeta Lubuska”.

Do wypadku doszło w piątek wieczorem w zielonogórskim Drzonkowie. Na łuku drogi zderzyły się czołowo dwa auta osobowe. Na miejscu byli ratownicy ze straży pożarnej, a także pogotowie i policja.



Do szpitala odwieziono obu kierowców. Jak dowiedziało się nieoficjalnie Radio Zachód w nocy poseł KO przeszedł operację.



– Było to zderzenie czołowe dwóch pojazdów. Badanie alkomatem na miejscu wykazało, że kierowcy byli trzeźwi – powiedziała w rozmowie z „Gazetą Lubuską” podinspektor Małgorzata Stanisławska, rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze.

