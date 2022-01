W Mysiej Wieży znów harcują myszy, tym razem wirtualnie [WIDEO]

Mysia Wieża w Kruszwicy, gdzie według legendy myszy miał zjeść niedobrego władcę Popiela, zyskała nowe oblicze. Od piątku jest interaktywna. Dzięki temu zwiedzający będą mogli poznać jej historię poprzez multimedialną wystawę. Koszt inwestycji to ponad 1,2 mln zł, z czego blisko 700 tys. to pieniądze z budżetu państwa – informuje TVP3 Bydgoszcz.

Wchodząc na Mysią Wieżę, warto patrzeć pod nogi, by nie nadepnąć na… gryzonia. W budowli ponownie zamieszkały myszy, choć tylko wirtualne. Interaktywna podłoga jest częścią nowej wystawy multimedialnej. – Zostały na pierwszym poziomie zainstalowane panele dotykowe w formie interaktywnych pulpitów, gdzie znajdują się bazy danych z legendami oraz kronika Galla Anonima – wyjaśnia Ewa Świder, autorka projektu.



Bo Mysia Wieża to miejsce z duszą, które musi podążać jednak z duchem czasu – wskazuje TVP3. Technologiczne nowinki mają przyciągnąć do Kruszwicy miłośników historii i zabytków, także tych najmłodszych.





Piękny obiekt

źródło: TVP3 Bydgoszcz

– Oby jak najwięcej turystów odwiedzało Mysią Wieżę i mam nadzieję, że ten okresbardzo szybko się skończy, chociaż przed nami pewnie trudny moment, ale że od sezonu wiosennego, letniego będziemy mogli ten piękny obiekt w pełni, bez żadnych obostrzeń zwiedzać – przyznaje Mikołaj Bogdanowicz, wojewoda kujawsko-pomorski.Otwarcie Mysiej Wieży w nowej odsłonie inauguruje obchody jubileuszu 600-lecia nadania praw miejskich Kruszwicy.– Miasto może być swoimi atrakcjami – a jedną z nich jest bez wątpienia Mysia Wieża – jeszcze piękniejsze, jeszcze ciekawsze, jeszcze bardziej zaznaczające się w krajobrazie turystycznym Polski – nie ukrywa Łukasz Schreiber, przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów.Na uatrakcyjnienie obiektu władze Kruszwicy przeznaczyły blisko pół miliona złotych. – Całość projektu w tej pierwszej części wynosiła prawie 1,2 mln zł, z czego – ku naszej radości – otrzymaliśmy bardzo znaczące i duże dofinansowanie od premiera naszego rządu, pana, prawie 700 tysięcy złotych – mówi Dariusz Witczak, burmistrz Kruszwicy.Nowa odsłona Mysiej Wieży może cieszyć oko także wieczorami, dzięki zmieniającym się iluminacjom.