Kongres europejskich partii konserwatywnych w Madrycie. Uczestniczy w nim premier Morawiecki

Premier Mateusz Morawiecki podczas spotkania partii konserwatywnych w Madrycie w sobotę mówił m.in. o zagrożeniach ze strony Rosji, podkreślał wagę suwerenności i solidarności państw europejskich - wynika z informacji PAP uzyskanych od uczestników spotkania.

Według relacji jednego z uczestników spotkania, premier Węgier Victor Orban w kontekście napięć między Rosją a Zachodem ocenił, że z Madrytu czy Paryża może trudniej dostrzec rozmiar niebezpieczeństwa, ale z perspektywy Węgier, Polski, czy państw bałtyckich jest to realne zagrożenie. „Liczę na pomoc wszystkich w deeskalacji sytuacji” – miał mówić Orban.



Z kolej szefowa francuskiego Zjednoczenia Narodowego Marine Le Pen miała zaznaczyć że Unia stoi za bardzo z boku konfliktu z Rosją. I podkreślała że Francja chce doprowadzić do deeskalacji napięć na wschodniej flance NATO/UE.



„Potępiamy wszystkie działania, które mogą być zagrożeniem dla integralności terytorialnej suwerennych państw” – miała mówić Le Pen.



Lider organizującej spotkanie hiszpańskiej partii Vox Santiago Abascal poruszał m.in. temat energii. Hiszpański polityk miał podkreślać, że potrzebne jest - pozbawione ideologicznych uprzedzeń - porozumienie na rzecz taniej, zrównoważonej energii, w tym atomowej.

źródło: pap

Holender Rob Roos mówił o wysokich cenach energii w Europie i - jak przekazało źródło PAP - winił za to dyrektywy europejskie; wyraził opinie, że Fit for 55 jest szkodliwy.Źródło PAP przekazało też, że Aurelian Pavelescu z Rumunii mówił o ataku upolitycznionych sędziów na polską i rumuńską konstytucję i o tym, że zagraża to stabilności Unii.