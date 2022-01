Siostry franciszkanki znalazły noworodka. Wezwały karetkę

Archidiecezja warszawska poinformowała, że w sobotę o godz. 3:25 w Oknie Życia przy ul. Hożej w Warszawie siostry franciszkanki Rodziny Maryi znalazły noworodka. To już dziewiętnaste dziecko pozostawione w Oknie Życia przy tym klasztorze.

– Siostry natychmiast – zgodnie z procedurami – wezwały karetkę pogotowia i policję. Dziecko zostało przewiezione do Szpitala św. Rodziny w Warszawie – poinformowała s. Anna Uberman.



Franciszkanki Rodziny Maryi spontanicznie nadały chłopcu imię wczorajszego patrona – św. Tomasza z Akwinu.



Mały Tomaszek to już dziewiętnaste dziecko pozostawione w Oknie Życia na ul. Hożej 53. – W zeszłym roku nie było, ale w 2020 w Oknie Życia pozostawiono dwoje dzieci: 7 maja Stefanka i 24 sierpnia Zuzię – przypomniała siostra Anna.



Siostry raz w miesiącu w swojej kaplicy zakonnej szczególnie modlą się za znalezione przez nie dzieci w Oknie Życia, ich rodziców biologicznych i adopcyjnych.



Okno Życia istnieje w Warszawie od ponad 13 lat. Poświęcił je 6 grudnia 2008 roku abp Kazimierz Nycz. Było to wówczas drugie w kraju takie miejsce.



Mieści się przy ul. Hożej 53, przy klasztorze sióstr franciszkanek Rodziny Maryi i to siostry z tego zgromadzenia pełnią nieustanny dyżur w tym miejscu.