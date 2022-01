Szkielet w namiocie w Central Parku. Policja bada sprawę

Ludzkie szczątki w znacznym stanie rozkładu znalazł biegacz trenujący w nowojorskim Central Parku. Policja wszczęła śledztwo.

Do zdarzenia doszło w piątek około godziny 12.30 czasu miejscowego. Biegacz natknął się na namiot w zalesionej części na tyłach Metropolitan Museum of Art. O odkryciu poinformował pracowników Departamentu Parków – przekazała nowojorska policja.



Funkcjonariusze obejrzeli namiot i dokonali makabrycznego odkrycia, wewnątrz znajdowały się ludzkie szczątki. Miejski lekarz sądowy oświadczył, że były w stanie znacznego rozkładu, w znacznej części był to szkielet.





Jaka przyczyna zgonu?

źródło: NYPost.com

Śledczy przyznają, że nie jest jasne, jak długo namiot znajdował się w tym miejscu ani kiedy dana osoba zmarła. Uważa się, że zgon nastąpił z przyczyn naturalnych.Policja poinformowała, że śledztwo jest w toku.