Były kanclerz Niemiec atakuje Ukrainę. Znów stanął murem za Putinem

Były kanclerz Niemiec Gerhard Schroeder zaznaczył, że nie wierzy w rosyjską inwazję na Ukrainę. Wyraził też nadzieję, że skończy się „ukraińskie pobrzękiwanie szabelką” i skrytykował szefową niemieckiego MSZ za to, że przed wizytą w Rosji odwiedziła Ukrainę – informuje „Die Welt”. Zdaniem europosła Jacka Saryusza–Wolskiego, Niemiec pracujący w Gazpromie i odpowiedzialny za Nord Stream 2 powinien natychmiast zostać objęty sankcjami, ale niestety nie będzie na to zgody Berlina.

Gerhard Schroeder skrytykował Ukrainę za wygłaszanie opinii, że niemiecka blokada dostaw broni do Kijowa to błąd.



„Mam wielką nadzieję, że pobrzękiwanie szabelką na Ukrainie w końcu ustanie” – powiedział Schroeder. „Bo to, co słyszę, także w kwestii obwiniania Niemiec z powodu rozsądnej odmowy dostaw broni, jest czasem naprawdę nie do zniesienia” – dodał.



„Die Welt” zauważa, że Schroeder zinterpretował też rozmieszczenie rosyjskich wojsk przy granicach z Ukrainą jako reakcję na manewry NATO w krajach bałtyckich i w Polsce. „Oczywiście, ma to wpływ na myślenie i analizę zagrożeń w samej Rosji” – powiedział.



Były kanclerz nie spodziewa się rosyjskiej inwazji na Ukrainę. „Nie wierzę w to. I nie wierzę również, że rosyjskie przywództwo ma interes w militarnej interwencji na Ukrainie” – oświadczył.

Schroeder dyscyplinuje niemiecką minister

Schroeder zarzucił szefowej dyplomacji RFN Annalenie Baerbock „małą prowokację” wobec Rosji.

Na początku stycznia Baerbock udała się z wizytą do Kijowa, a stamtąd do Moskwy, gdzie spotkała się z ministrem spraw zagranicznych Siergiejem Ławrowem.



„Byłem zaskoczony, że ktoś odwiedza Rosję i jest wcześniej w Kijowie. Cóż, chyba Rosjanie to zaakceptowali” – powiedział Schroeder. „Mam nadzieję, że ten model nie powtórzy się podczas wizyty w Chinach, niezależnie od tego, skąd ta podróż będzie prowadziła” – dodał.



Były kanclerz pochwalił wyraźne „nie” wypowiedziane przez Baerbock w sprawie dostaw broni na Ukrainę podczas jej podróży. To było „godne szacunku” – ocenił.



Polityczny dyrektor Partii Zielonych Michael Kellner zdecydowanie odrzucił krytykę byłego kanclerza.



„Uwagi, które usłyszałem od Gerharda Schroedera, są niegodne byłego kanclerza” – powiedział w piątek w Berlinie Kellner. „Te uwagi podważają wysiłki rządu federalnego na rzecz znalezienia pokojowego rozwiązania i mylą przyczynę ze skutkiem” – ocenił.

Schröder krytykuje Ukrainę za prowokowanie Rosji, powinien zostać objęty sankcjami USA, bo unijnymi nie da rady, Berlin nie pozwoli

Przyjaciel Putina, płacą mu też Niemcy

Schroeder jako kanclerz był wielkim zwolennikiem budowy gazociągu Nord Stream. Obecnie pracuje dla rosyjskiego koncernu Gazprom i robi wszystko, aby druga nitka gazociągu zaczęła działać w pełni.„Schroeder krytykuje Ukrainę za prowokowanie Rosji, powinien zostać objęty sankcjami USA, bo unijnymi nie da rady, Berlin nie pozwoli” – skomentował na Twitterze najnowsze wypowiedzi Niemca europoseł Zjednoczonej Prawicy Jacek Saryusz–Wolski.Zobacz także -> Czy Le Pen jest gorsza od Merkel? Kto naprawdę tańczy z Putinem W sieci pojawiają się też przypomnienia, że podatnicy w Niemczech płacą rocznie ponad 500 tys. euro za urząd byłego kanclerza, który zatrudnia się dla Putina i poważnie szkodzi reputacji urzędu i kraju. „Byłoby ważnym sygnałem politycznym dla świata zewnętrznego, gdyby większość w Bundestagu pozbawiła Schroedera tych przywilejów” – oceniają.