Nowy sondaż. W tej grupie PiS ma 38 proc.

Drożyzna i inflacja to dla Prawa i Sprawiedliwości potężny problem. Zdaniem politologa, jeśli Zjednoczona Prawica chce utrzymać władzę, musi minimalizować skutki światowego kryzysu. Z najnowszego badania wynika, że mimo problemów partia Jarosława Kaczyńskiego dalej jest liderem sondaży, a zawdzięcza to seniorom.

Jak oceniono w weekendowym „Super Expressie”, „gdyby tylko emeryci decydowali o przyszłości kraju, to PiS mogłoby być spokojne”. „PiS może liczyć na największe poparcie najstarszej grupy Polaków. W sondażu zebrało 38 proc. głosów” – podkreślono.



„Na drugim miejscu znalazła się KO z wynikiem 14,1 proc. Na trzecim miejscu uplasowała się Polska 2050 Szymona Hołowni z wynikiem 12,9 proc.” – czytamy. Wyjaśniono, że „dalej znalazły się Lewica, PSL, Konfederacja”.



Ekspert: Priorytet PiS zatrzymać inflację

„Starsi ludzie dorastali w czasach, gdy państwo było silne i z traumą wspominają chwile jego słabości po upadku komuny.– skomentował prof. Rafał Chwedoruk (53 l.).

Na łamach gazety politolog zwrócił uwagę, że „jest jeszcze kwestia poprawy ich sytuacji ekonomicznej przez waloryzację emerytur i dodatkowe świadczenia za rządów PiS”.



„Kaczyński musi bardzo mocno walczyć o to, by zatrzymać inflację i drożyznę, bo spora część niezdecydowanego elektoratu może pójść do urn i zagłosować na SLD lub Tuska” – powiedział.



„To czynniki ekonomiczne, a nie np. afera Pegasusa, będą miały decydujący wpływ na wyniki wyborów” – podkreślił Chwedoruk.



Sondaż przeprowadzono 26 stycznia 2022 r. na grupie 1 tys. emerytów.