Premier Morawiecki poleci do Kijowa. Spotka się z prezydentem i premierem Ukrainy

Premier Mateusz Morawiecki spotka się we wtorek w Kijowie z prezydentem i premierem Ukrainy – poinformował w sobotę na Twitterze rzecznik rządu Piotr Müller. „Polska wspiera Ukrainę w działaniach, które mają zapobiec agresji Rosji” – podkreślił rzecznik rządu.

„Polska wspiera Ukrainę w działaniach, które mają zapobiec agresji Rosji. Premier Mateusz Morawiecki spotka się we wtorek w Kijowie z prezydentem i premierem Ukrainy” - napisał w sobotę rano Müller. „Zrobimy wszystko, co możliwe, żeby utrzymać pokój w Europie” – zadeklarował.



W ubiegłym tygodniu w Wiśle odbyły się rozmowy w cztery oczy prezydentów Polski i Ukrainy – Andrzeja Dudy i Wołodymyra Zełenskiego. Tematem konsultacji prezydentów była sytuacja bezpieczeństwa w regionie.



Zobacz także -> Przedstawiciel RP w kwaterze głównej NATO: Sojusz intensyfikuje działania w regionie



Pod koniec ubiegłego roku Rosja sformułowała szereg żądań wobec USA i NATO, nazywając je propozycjami w sprawie gwarancji bezpieczeństwa.



Rosja domaga się prawnych gwarancji nierozszerzenia NATO m.in. o Ukrainę; kraje Sojuszu wykluczyły już spełnienie tego postulatu. W przypadku niezrealizowania żądań Moskwa zapowiada kroki, w tym militarne, chociaż nie precyzuje, jakie mogłyby to być działania.



Ukraina i państwa zachodnie uważają, że skoncentrowanie żołnierzy przy ukraińskiej granicy przez Rosję ma służyć wywarciu presji na Kijów i wspierające go stolice. Eksperci wojskowi oraz zachodnie rządy mówią o realnej groźbie rosyjskiej agresji.

Polska wspiera Ukrainę w działaniach, które mają zapobiec agresji Rosji. Premier @MorawieckiM spotka się we wtorek w Kijowie z prezydentem i premierem Ukrainy. Zrobimy wszystko, co możliwe, żeby utrzymać pokój w Europie. — Piotr Müller (@PiotrMuller) January 29, 2022