Próby nielegalnego przekraczania granicy z Białorusią. Nowe dane SG

Straż Graniczna poinformowała, że ostatniej doby polsko-białoruską granicę próbowało przekroczyć 46 osób. Na odcinkach ochranianych przez placówki Straży Granicznej w Czeremsze i Dubiczach Cerkiewnych zatrzymano czternastoosobowe grupy migrantów, którzy po zniszczeniu ogrodzenia na granicy przeszli na polską stronę. Zatrzymano 19 obywateli Iraku, 4 Jemenu, 4 Afganistanu i 1 obywatela Gwinei.

W zeszłym roku Straż Graniczna zanotowała 39,7 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. W grudniu ub.r. odnotowano ponad 1,7 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy, w listopadzie 8,9 tys., w październiku 17,5 tys., we wrześniu 7,7 tys., zaś w sierpniu 3,5 tys.



Od 1 grudnia do 1 marca 2022 r. na terenie przy granicy z Białorusią obowiązuje zakaz przebywania, z którego wyłączeni są m.in. mieszkańcy, czy miejscowi przedsiębiorcy. Obejmuje on 115 miejscowości województwa podlaskiego i 68 miejscowości województwa lubelskiego.

