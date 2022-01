130 tys. zakażeń dziennie w Polsce? Wirusolog o czarnym scenariuszu

– Liczba zakażeń, to odzwierciedlenie naszego zachowania – mówi portalowi tvp.info prof. Włodzimierz Gut. Podkreśla, że chociaż oficjalnie notujemy ostatnio po 50 tys. zachorowań, w rzeczywistości jest ich o wiele więcej. Wyjaśnia również, że chociaż kolejne kraje – jak Anglia – znoszą obostrzenia covidowe, Polska nie może sobie na to pozwolić. – Tam puszczono się na żywioł i po odporność stadną, ale zaszczepiona jest prawie cała populacja – zaznacza.

W ostatnich dniach liczba zakażeń koronawirusem w Polsce niepokojąco rośnie. W czwartek ministerstwo zdrowia poinformowało o 57 659 nowych przypadkach zachorowań, czyli rekordzie infekcji. W piątek nowych zakażeń było niestety równie dużo – 57 262.



Nawet 130 tys. zakażeń dziennie oraz 2 mln osób na kwarantannie i to już w połowie lutego – taki scenariusz przewidują obecnie naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego badający modele rozprzestrzeniania się koronawirusa. Z kolei naukowcy z MOCOS (Modeling Coronavirus Spread) mówią o 120 tys. zachorowań na dobę i oceniają, że szczyt piątej fali w Polsce nastąpi na przełomie drugiego i trzeciego tygodnia lutego.



Czy taki scenariusz rzeczywiście nam grozi?



– Mamy jeszcze duży zapas osób, które nie chciały się uodpornić przyjmując szczepionki, więc będą się uodparniać w sposób naturalny. Ograniczenia są kosmetyczne, a w dodatku często nie przestrzegane, więc czego innego możemy oczekiwać? – mówi nam prof. Włodzimierz Gut.

Wirusolog przyznaje, że ewentualny czarny scenariusz zależy od nas samych.



– W normalnych warunkach odsetek wyników dodatnich powinien mieścić się w przedziale 10-20 procent. W Polsce sięga momentami 50 proc. To oznacza, że znaczna część wyników dodatnich jest wykryta gdzie indziej i dopiero trafia bezpośrednio do systemu. To dowód, że zakażeń jest więcej i ponad 100 tys. dziennie nie jest wykluczone. Ja liczyłem, że rozum większości przeważy, ale się przeliczyłem – podkreśla.



W rozmowie z portalem tvp.info ekspert odnosi się również do osób, które przyjęły dwie dawki, ale wciąż zwlekają z trzecią, przypominającą.



– Dostaną naturalną, co przy takiej ilości zakażeń nie jest skomplikowane. Szczepionki nie chronią przed zakażeniem, ale przygotowują organizm na rozwój choroby. Skracają też później okres wydalania wirusa – wyjaśnia.



Jak mówi, właśnie dlatego w przypadku osób w pełni zaszczepionych skracanie kwarantanny ma sens. – Tam, gdzie jest populacja niezaszczepiona, nic nie powinno się zmieniać, a okres kwarantanny powinien być dłuższy – ocenia wirusolog.

„Gdyby zrobiono to w populacji niezaszczepionej, będzie klęska”

Profesora Włodzimierza Guta zapytaliśmy również, dlaczego zachorowań jest rekordowo dużo, skoro nawet w Polsce mamy już tak wielu zaszczepionych.– Bo liczba zakażeń, to odzwierciedlenie naszego zachowania – ocenił Gut. – Przebieg choroby to sprawa szczepienia lub nie.A jeśli chodzi o zakażenie, to każdy jest na to podatny, bo jeśli wirus będzie miał taką szansę, wejdzie w każdy organizm – podkreślił.Zobacz także -> Rośnie liczba aptek, w których można wykonać test na koronawirusa Odniósł się również do decyzji kolejnych państw UE, które znoszą obostrzenia covidowe.– Decyzje powinny odpowiadać rzeczywistości na danym terenie.bo wystarczy spojrzeć na odsetek osób zaszczepionych, który jest tam bardzo wysoki. Tam puszczono się na żywioł i po odporność stadną, ale zaszczepiona jest prawie cała populacja – powiedział dodając, że podobne zjawiska stosowano w Portugalii czy Hiszpanii– Można tak próbować w populacji niemal w pełni zaszczepionej. Gdyby zrobiono to w populacji niezaszczepionej, to będzie klęska – stwierdził.