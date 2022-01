Zwalniają we Francji, zatrudniają w Polsce. Dawny Pafawag dostał duże zlecenie

Francuska firma Alstom produkująca wagony kolejowe w przygranicznym Görlitz zapowiedziała, że zwolni prawie połowę załogi. W tym samym czasie koncern ogłosił nabór pracowników w Polsce, m.in. we Wrocławiu, gdzie jest właścicielem dawnego Pafawagu. Wrocławska filia właśnie zyskała duże zlecenie z Norwegii – poinformował wroclaw.tvp.pl.

– W fabryce w Görlitz pracuje ok. 900 osób, w tym kilkudziesięciu Polaków. W momencie, kiedy zakład zostanie zamknięty, stracą główne źródło dochodu. Wiele osób w tej chwili z Görlitz jest odsyłanych do Hennigsdorf bądź do Bautzen - do innych filii zakładu – informuje Bartosz Marosz z niemieckiego związku zawodowego IG Metall



Fabryka koncernu jest też we Wrocławiu. Dokładnie rok temu dawny Pafawag od Bombardiera kupił właśnie Alstom. Niedawno ogłosił nabór pracowników.



– W ostatnim czasie we Wrocławiu pozyskaliśmy nowy projekt dla Norske Tog – są to koleje norweskie. Dotyczy on produkcji 30 pociągów sześciowagonowych, czyli mówimy o skali ok. 180 wagonów. W kontrakcie przewidziane są również kolejne opcje: na kolejnych 170 pociągów – zapowiedziała w TVP3 Wrocław Monika Kościelna, dyrektor personalny Alstom w Europie Środkowej i Wschodniej.



Wrocławska filia ma dostarczać do zakładu w niemieckim Salzgitter pomalowane i pospawane wagony. Start produkcji przewidziany jest na początek przyszłego roku.

